Илон Маск: Вештачката интелигенција ќе ги замени сите работни места, дури и моето

Илон Маск, извршен директор на „Тесла“ и еден од најбогатите луѓе во светот, издаде остро предупредување до секој што е загрижен за иднината на работните места: Вештачката интелигенција ќе ги замени сите, вклучително и него. Тоа не е смирувачката порака на која многумина се надеваа.

Маск го даде своето предвидување на социјалната мрежа X, одговарајќи на објава во која се фали ChatGPT.

Во објавата, корисникот опиша како пациент со рак користел вештачка интелигенција за да ги доведе во прашање мислењата на лекарите и да донесе подобри одлуки за лекување.

„Ова сигурно ќе ја потресе медицинската индустрија и лекарите“, се вели во објавата, предвидувајќи „претстојна битка“ помеѓу медицината и вештачката интелигенција.

За Маск, сепак, дебатата е завршена. Тој верува дека вештачката интелигенција ќе ги надмине луѓето во сите професии.

„Вештачката интелигенција е веќе подобра од повеќето лекари. Тоа е искрената вистина“, коментираше тој. „И ќе стане многу подобро. Истото важи и за сите работни места, искрено, вклучувајќи го и моето“, напиша Маск.

Маск е еден од ретките технолошки лидери кој јавно призна дека неговата сопствена позиција може да се автоматизира. Иако дебатата во голема мера се фокусираше на влијанието на вештачката интелигенција врз работниците и канцелариските работни места, малку извршни директори се фокусираа на сопствените улоги.