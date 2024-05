Илон Маск ги изненади сите со одговорот за вештачката интелегенција! Ова е единствена област каде што тој не ја гледа нејзината улога: Ние воопшто не ја користиме (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Маск даде интересни одговори во врска со вештачката интелигенција за време на едно неодамнешно интервју.На годишниот настан „Глобалната конференција на Институтот Милкен“, Илон Маск посвети голем дел од своето време на приказната за придобивките од вештачката интелигенција.Сепак, интересни беа одговорите на прашањата дали вештачката интелигенција може да ја забрза иницијативата во истражувањето на вселената, а Маск не е премногу ентузијаст на ова поле.„Мислам, колку и да е чудно, една од областите каде што вештачката интелигенција тешко се користи е истражувањето на вселената“, одговори Маск. „Значи, SpaceX во основа не користи вештачка интелигенција, Старлинк не користи вештачка интелигенција. Јас не сум против тоа да се користи. Едноставно сè уште не сме ја виделе можноста да ја користиме“.

Elon Musk was interviewed by Michael Milken earlier today. Here’s the full conversation with timestamps:0:52 What will most impact humanity’s future3:45 Becoming a multiplanetary species5:34 Aliens & the precariousness of civilization8:21 Freedom of speech10:05 Socialism… pic.twitter.com/DwQppcMHfO— ELON NEWS & INTERVIEWS (@MuskBreaking) May 7, 2024

Маск продолжи, истакнувајќи дека тестира подобрени модели на јазик со вештачка интелигенција поставувајќи им прашања за вселената – а резултатите се разочарувачки.Според него, има уште многу да се направи за да се направи ВИ применлива во вселената. За разлика од вселената, неговата компанија xAI спроведува бројни експерименти и е активна во развојот и примената на вештачката интелигенција во други сфери.

Пронајдете не на следниве мрежи: