Илон Маск: До 2030 година роботите ќе ги надминат дури и најдобрите човечки хирурзи

0 SHARES Сподели Твитни

Основачот на Tesla, SpaceX и Neuralink, Илон Маск, изјави дека роботите наскоро ќе ги надминат дури и најдобрите човечки хирурзи. Маск го даде овој коментар преку социјалната мрежа X, одговарајќи на објавата на Марио Навфал, основач на IBC Group, инвестициска компанија која инвестира во блокчејн проекти и нови технологии.– Роботите ќе ги надминат добрите човечки хирурзи за неколку години, а најдобрите човечки хирурзи за околу пет години – рече Маск, нагласувајќи го забрзувањето на напредокот на роботските технологии во медицината.Тој го истакна и значењето на роботиката во работата на неговата компанија Neuralink, која се занимава со развој на технологии за поврзување на човечкиот мозок и компјутерите.– Неуралинк мораше да користи робот за да ги вметне електродите, бидејќи беше невозможно човек да ја постигне потребната брзина и прецизност – изјави милијардерот.

Robots will surpass good human surgeons within a few years and the best human surgeons within ~5 years. @Neuralink had to use a robot for the brain-computer electrode insertion, as it was impossible for a human to achieve the required speed and precision. https://t.co/ipPhQK8z1j— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2025

Резултати од МедтроникМари Навфал, претприемач во областа на криптовалутите и технологијата, ги коментираше неодамнешните резултати од тестот на роботскиот систем Hugo, развиен од медицинската компанија Медтроник. Беше спроведено тестирање на 137 вистински операции, вклучувајќи операции на простата, бубрези и мочен меур, а резултатите беа импресивни.– Резултатите беа подобри од лекарите – рече Навфал, повикувајќи се на извештајот што го сподели RTTNews.Роботот на Медтроник постигна исклучително високи резултати во операциите: стапките на компликации беа минимални – само 3,7 проценти за операции на простата, 1,9 проценти за операции на бубрезите и 17,9 проценти за операции на мочниот меур. Сите овие стапки беа подобри од безбедносните цели поставени по долгогодишно истражување.– Роботот постигна стапка на успех од 98,5 проценти, што е многу над целта од 85 проценти. Тоа значи дека тој не само што го положил тестот, туку поставил нов стандард – изјави Навфал.Скап метален асистент како дел од медицинскиот тимИ покрај импресивните резултати, Навфал нагласи дека роботите нема веднаш да ги заменат хирурзите, но дека е многу веројатно дека иднината на медицинските тимови ќе ги вклучи роботите како „многу скап метален асистент“.– Од 137 операции, класични хируршки решенија беа потребни само во два случаи – едниот поради дефект на робот, а другиот поради специфични компликации на пациентот – заклучи Навфал, поставувајќи го прашањето како роботските технологии ќе ја обликуваат медицинската индустрија во наредните години.

Пронајдете не на следниве мрежи: