Илон Маск Коментира за Предизвиците Пред Tesla

Илон Маск, во разговор за Fox News, ги изрази своите сомнежи дека постои заговор против него и Tesla, каде тој служи како извршен директор, пренесе Daily Mail. Тој обвини дека постојат луѓе кои имаат намера да му наштетат бидејќи се обидел да го намали владиниот отпад и измама. Маск, кој исто така неформално го советува американскиот претседател Доналд Трамп и претседава со Одделот за владина ефикасност (DOGE), истакна дека „одредени личности го сакаат неговото елиминирање“.

„Луѓето се вознемируваат кога ќе им одземете средствата кои ги добиваат на непоштен начин. Навистина имаат желба да ме отстранат бидејќи ја спречувам нивната измама. Со Tesla, го запираме расипничкото трошење и корупцијата во владата“, изјави Маск. Тој исто така сугерира дека левичарски организации можеби ги организираат нападите на возилата на Tesla и ги иницираат протестите пред продажните места. Слични претпоставки имаат и некои конзервативни политички фигури.

„Мислам дека ова е дело на посилни сили. Кој финансира и координира сето ова? Ова е полуда работа која сум ја видел“, изјави Маск при интервјуто со Шон Ханити. „Tesla е компанија која настојува на мир. Не сме направиле ништо лошо. Никогаш не сум бил штетен, моите намери отсекогаш биле продуктивни. Верувам дека постои некој вид на ментално растројство што го предизвикува сето ова“, додаде Илон Маск.

