Илон Маск повикува на бојкот на Нетфликс поради детската серија во која се појавува трансродов лик

Милијардерот Илон Маск започна кампања на платформата X повикувајќи ги своите 227 милиони следбеници да го откажат Netflix поради детската серија „Dead End: Paranormal Park“ и трансродовиот лик што се појавува.Во изминатите три дена, милијардерот сподели повеќе од 20 повици за откажување на Netflix, како и пораки во кои се напаѓа компанијата. Тој рече дека ја откажал претплатата на Netflix и на мрежата X повикува сите да го сторат истото.„Откажете го Netflix за здравјето на вашите деца“, напиша Маск на 1 октомври, цитирајќи го мемот на друг корисник кој ја прикажува „разбудената агенда на трансродовите лица“ на Netflix како тројански коњ што влегува во тврдина означена како „вашите деца“.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Кампањата на Маск против Нетфликс започна во вторник. Тој првично објави: „Ова е погрешно“, цитирајќи изјава од десничарскиот активист на TikTok профилот Libs за клип од серијата на Нетфликс „Dead End: Paranormal Park“ во која протагонистот тврди дека е трансродов.„„Ќорсокак: Паранормален парк“, серија на Netflix, промовира трансродова содржина кај децата. Оваа серија е наменета за седумгодишни деца“, се наведува во објавата, осврнувајќи се на рејтингот TV-Y7 на Netflix, што значи дека серијата е погодна за гледачи на возраст од 7 години и нагоре.

Нетфликс ја откажа серијата „Dead End: Paranormal Park“ по две сезони и моментално не ја промовира.Оттогаш, Маск повторно објави коментари во кои ги критикува трансродовите теми во други детски емисии на Нетфликс, вклучувајќи ги „CoComelon“ и „The Baby-Sitters Club“. Тој, исто така, ги поддржа тврдењата за наводната пристрасност на Нетфликс во вработувањето против белците и ги критикуваше донациите на директорите на компанијата за Демократската партија.

BREAKING 🚨 The mass cancelation of Netflix is happening thanks to Elon Musk. Keep it going 🔥 pic.twitter.com/jvHEWss8zi— MAGA Voice (@MAGAVoice) October 1, 2025

Бидејќи Netflix повеќе не ги објавува бројките на претплатници на квартална основа, влијанието на бојкотот предводен од Маск може да биде тешко да се квантифицира.Сепак, социјалните медиуми се преплавени со снимки од екранот на корисници кои ги откажуваат своите претплати.Самиот Елон Маск има трансродово дете, ќерка, Вивијан Вилсон, која го промени своето име и пол во 2022 година. Во интервју во јули минатата година, Маск рече дека го изгубил својот син и дека бил „убиен од разбудениот вирус“.



