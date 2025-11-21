Илон Маск повторно во Белата куќа, но во џиновски чевли: Фотографијата стана вирална, а луѓето се прашуваат дали ова е вештачка интелигенција (фото)

Илон Маск повторно се појави во Белата куќа и, како и обично, беше во центарот на вниманието – но овој пат поради нешто неочекувано: неговите чевли.
Во ноември, поранешниот раководител на проектот DOGE присуствуваше на вечера со саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман и Доналд Трамп.
AI Diplomacy pic.twitter.com/DPvgVun50r— David Sacks (@DavidSacks) November 19, 2025
За време на опуштената вечер, Маск позираше за фотографии со колегите експерти за вештачка интелигенција, Дејвид Сакс, Грег Брокман и Јенсен Хуанг.
What are thooooseeeeee! pic.twitter.com/FgJ3iAcc4S— Autism Capital (@AutismCapital) November 19, 2025
Сепак, она што веднаш го привлече вниманието на социјалните мрежи беа неговите преголеми патики. Тие беа посебна, персонализирана верзија на патиките Kyzik, во црна боја, кои беа во контраст со неговото класично црно одело.
Коментарите беа претежно во стилот на „Што е ова?“ и „ Каде ги купи Илон тие чевли?“
