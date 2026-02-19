Илон Маск сака да постави сателитска катапулта на Месечината

0 SHARES Сподели Твитни

Минатата недела, основачот на SpaceX, Елон Маск, им кажа на вработените во xAI дека сака да постави фабрика на Месечината за производство на сателити со вештачка интелигенција (ВИ), а исто така зборуваше и за изградба на колосален катапулт на површината на Месечината за да ги лансира во вселената.

„Мојата проценка е дека, во следните две до три години, најевтиниот начин да се обезбеди компјутерски капацитет за вештачка интелигенција ќе биде во вселената“, напиша Маск во соопштението од 2 февруари, во кое го најавуваше преземањето на xAI од страна на SpaceX.

Тој го потврди ова верување на 11 февруари на состанок со персоналот на xAI, а компанијата го објави видеото на X. Маск рече дека иако лансирањето сателити со вештачка интелигенција од Земјата е непосреден фокус, новата мегаракета Starship на SpaceX ќе овозможи и операции на други планети.

„Благодарение на напредокот како што е преносот на гориво во вселената, „Старшип“ ќе биде способен да испушта огромни количини товар на Месечината. Откако ќе стигне таму, ќе биде можно да се воспостави трајно присуство за научни и производствени активности“, додаде Маск.

Тој наведува дека фабриките на Месечината можат да ги користат лунарните ресурси за производство на сателити и нивно распоредување во вселената.

„Користејќи електромагнетен масен погон и лунарно производство, можно е да се испратат од 500 до 1.000 TW годишно сателити со вештачка интелигенција во длабоката вселена, значително да се искачиме на Кардашката скала и да искористиме нетривијален процент од сончевата енергија“, рече Елон.

Маск не е првата личност што предложи употреба на масовни погони, кои всушност се железнички топови, кои би биле лоцирани на Месечината. Тој ги следи стапките на вселенскиот визионер Џерард О’Нил, кој ја предложи идејата уште во 1974 година.

Масовните погони базирани на дизајнот на калемскиот пиштол можат да се прилагодат за забрзување на немагнетен објект. Една примена што О’Нил ја предложи за нив е да фрлаат парчиња руда со големина на бејзбол топка ископана од површината на Месечината во вселената. Рудата би можела да се користи како суровина за изградба на вселенски колонии и сателити за сончева енергија.

О’Нил работел на масовни погони во Технолошкиот институт во Масачусетс (МИТ), заедно со колегата Хенри Колм и група студенти-волонтери за да го конструира својот прв прототип.

Поддржани од грантови од Институтот за вселенски студии, подоцнежните прототипови го подобрија концептот, покажувајќи дека масовно возило со погон долг само 160 метри може да исфрли материјал од површината на Месечината.

Колм, О’Нил и студентите истражувачи демонстрираа лабораториски систем за кој веруваа дека може да се претвори во оперативен масен погон долг неколку километри, за да испорача 600.000 тони годишно до една од Лагранжовите точки на системот Земја-Месечина.

Роберт Петеркин од „Џенерал атомик електромагнетни системи“ неодамна го потврди ветувањето за масовните двигатели базирани на Месечината. Во 2023 година, тој поднесе извештај до Канцеларијата за научни истражувања на воздухопловните сили (AFOSR) насловен како „Лунарно електромагнетно лансирање за експлоатација на ресурси за подобрување на националната безбедност и економскиот раст“.

„Современ електромагнетен фрлач е супериорен избор, бидејќи може да користи изобилство сончева енергија како примарен извор на енергија, наместо да увезува хемиско ракетно гориво од Земјата. Владата на САД треба да ја финансира еволуцијата на постојниот електромагнетен систем за лансирање авиони, кој сега работи сигурно на нуклеарниот носач на авиони „Џералд Р. Форд“ на американската морнарица, за да се постигне поголема брзина, со помала маса, за сигурно лансирање на Месечината. Првата спирала од развојниот циклус за лунарниот екосистем ќе се потпира на машините за снабдување, структурите и системите за поддршка од Земјата. Вселенскиот брод „Спејс Екс“ со можност за испорака на 100 тони на површината на Месечината ќе биде вистинскиот двигател. „Спејс Екс“ и НАСА развиваат планови за воспоставување лунарна база за операции и препорачуваме оваа база да биде избрана за да обезбеди сигурен и овозможувачки систем за лансирање на Месечината“, напиша Петеркин.

Во документот од 30 страници се наведува дека Месечината е богата со корисни ресурси, вклучувајќи силициум, титаниум, алуминиум и железо. Исто така, се отвора можноста за експлоатација на лунарната вода.

„Лунарната економија ќе ги користи овие лунарни ресурси за снабдување, поправка и гориво на вселенски летала во лунарната орбита по пониски трошоци отколку што би било случај со испорака на копнени ресурси од длабоката гравитациска бунар на Земјата“, рече Петеркин во извештајот.

