Илон Маск се обрати на фашистички митинг во Лондон: Или ќе се борите или ќе умрете

Илон Маск повика на „распуштање на парламентот“ и „промена на владата“ во Велика Британија додека се обраќаше пред толпата на митингот „Обединете го кралството“ во Лондон, организиран од крајнодесничарскиот активист Стивен Јаксли-Ленон, познат како Томи Робинсон.Маск, сопственикот на Платформа X, кој се јави преку видео врска и разговараше со Робинсон додека илјадници луѓе гледаа и слушаа, исто така се побуни против „разбудениот вирус“ и им рече на толпата дека „насилството доаѓа“ и дека „борете се или ќе умрете“.„Навистина мислам дека треба да има промена на владата во Британија. Не можете – немаме уште четири години, или кога и да се следните избори, тоа е предолго. Нешто мора да се направи. Парламентот мора да се распушти и да се одржи ново гласање“, рече Маск.Ова не е првпат Маск да се меша во британската политика. Тој започна вербална расправија со британската влада поради апсењата на бандити и го критикуваше Законот за безбедност на интернет од 2023 година, нарекувајќи го законот закана за слободата на говорот.Тој имаше топол однос со Најџел Фараж, па дури и имаше гласини дека можеби ќе донира на својата партија пред шефот на Тесла да побара отпуштање на лидерот на „Реформ УК“ за време на расправијата околу неговата поддршка за Робинсон.„Мојот апел е до британскиот здрав разум, а тоа е внимателно да се погледне околу себе и да се каже: „Ако ова продолжи, во каков свет ќе живеете?“ Ова е порака до разумниот центар, до луѓето кои инаку не би се вклучиле во политиката, кои само сакаат да го живеат својот живот. Тие не сакаат, тие се тивки, тие само си ја вршат својата работа. Мојата порака до нив е: ако ова продолжи, ова насилство ќе дојде кај вас, нема да имате избор. Вие сте во фундаментална ситуација тука. Без разлика дали ќе изберете насилство или не, насилството ќе дојде кај вас. Или се борите или умирате, тоа е вистината, мислам“, рече Маск во скандалозен говор од кој не би се засрамиле дури ни во Берлин кон крајот на 1930-тите.Маск, исто така, им рече на присутните дека „левицата е партија на убиството“, осврнувајќи се на смртта на Чарли Кирк.„Има толку многу насилство кај левицата, нашиот пријател Чарли Кирк беше убиен ладнокрвно оваа недела, а луѓето од левицата отворено го слават тоа. Левицата е партија на убиството и го слави убиството. Мислам, нека ви се сети тоа на момент, ние се справуваме со нив“, рече Маск.Тој, исто така, го критикуваше она што го нарече „разбуден вирус“ и рече дека одлуките за унапредување треба да се базираат на заслуги, а не на „дискриминација врз основа на пол, религија, која било раса или нешто друго“.„Голем дел од она што се случува во „разбудениот ум“ е всушност суперрасистички, суперсексистички и често антирелигиозен, но само антихристијански, како на пример зошто антихристијански? Тоа е неправедно… тоа треба да биде сè што е важно, вирусот на разбудениот ум, како што го нарекувам јас, се спротивставува на сето тоа“, рече Маск.Се проценува дека повеќе од 110.000 луѓе учествувале на уличниот митинг на крајната десница, во она што се смета за еден од најголемите националистички настани во последниве децении. На демонстрантите им се спротивставија околу 5.000 антирасистички контрапротестанти. На состанокот беа запалени и палестински знамиња, а беше дадена поддршка на Израел и геноцидот што го спроведува во Газа.Покрај Маск, на настанот беа поканети и луѓе како Кејти Хопкинс и францускиот крајно десничарски политичар Ерик Земур.

