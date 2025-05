Илон Маск се разделува од Трамп, ја напушта владата

0 SHARES Сподели Твитни

Илон Маск објави дека ја напушта администрацијата на Доналд Трамп.Во објава на платформата X, најбогатиот човек во светот му се заблагодари на Трамп за можноста да ја предводи новосоздадената Канцеларија за ефикасност на владата, позната под кратенката DOGE.Според Би-Би-Си , Белата куќа во среда навечер започнала формална постапка за отстранување на Маск од позицијата „специјален владин службеник“, пренесува Телеграф.As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending. The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025Познато е дека позицијата на Маск беше привремена и неговото заминување беше очекувано, но времето е значајно бидејќи доаѓа еден ден откако тој јавно критикуваше голем законодавен проект на администрацијата на Трамп.„Со оглед на тоа што истекува мојот мандат како специјален владин службеник, сакам да му се заблагодарам на претседателот Трамп за можноста да го намалам расипничкото трошење“, напиша Маск на X.„Мисијата на DOGE ќе станува посилна со текот на времето, бидејќи станува начин на живот низ целата влада“, додаде тој.Маск претходно изјави дека е разочаран од предлогот за буџет на Трамп, кој вклучува намалување на даноците и зголемување на воените трошоци.

Пронајдете не на следниве мрежи: