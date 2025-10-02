Илон Маск стана првиот човек во историјата чие богатство се проценува на 500 милијарди долари

0 SHARES Сподели Твитни

Илон Маск, најбогатиот човек на планетата, сруши уште еден рекорд станувајќи првата личност во историјата чие богатство изнесува неверојатни 500 милијарди долари, според листата на милијардери во реално време на „Форбс“.Неговото богатство денес го надмина овој марк откако акциите на „Тесла“ пораснаа за речиси 4 проценти, додавајќи му на Маск околу 9,3 милијарди долари. Само неговиот удел од 12 проценти во „Тесла“ моментално вреди околу 191 милијарда долари, без да се вклучат опциите од контроверзниот пакет за компензација од 2018 година, чија правна судбина сè уште не е одлучена од Врховниот суд на Делавер.Во меѓувреме, во септември, одборот на директори на „Тесла“ предложи нов, рекорден пакет за наградување што би можел да му донесе на Маск дополнителни акции во вредност до милијарда долари, доколку компанијата ги постигне таканаречените цели на „Марс-шот“ – меѓу кои и зголемување на пазарната капитализација за повеќе од осум пати во следните десет години.Покрај Тесла, значаен дел од богатството на Маск доаѓа и од SpaceX, чија вредност во приватните понуди во август беше проценета на 400 милијарди долари. Маск поседува околу 42 проценти од компанијата, што му носи дополнителни 168 милијарди долари. Тука е и xAI Holdings – новооснован гигант за вештачка интелигенција создаден со спојување на неговата фирма xAI и социјалната мрежа X (порано Twitter), проценет на 113 милијарди долари, од кои Маск контролира 53 проценти, вредни околу 60 милијарди долари.Овој финансиски скок е продолжение на подемот на Маск во текот на изминатите пет години. Додека во март 2020 година тој вредеше 24,6 милијарди долари, во август истата година тој стана петтиот човек во светот со богатство што надминува 100 милијарди долари. Тој првпат ја зазеде позицијата најбогат човек во светот во јануари 2021 година, а истата година ја премина и границата од 200 милијарди долари. Во ноември 2021 година тој вредеше 300 милијарди долари, а во декември 2024 година стана првиот човек со богатство од 400 милијарди долари.Доколку ова темпо продолжи, аналитичарите предвидуваат дека Маск би можел да стане првиот трилионер во историјата веќе во 2033 година, кога треба да се достави првата транша од новиот пакет на Тесла. Самиот Маск, сепак, тврди дека мотивите не се исклучиво финансиски.„Не станува збор за „компензација“, туку за доволно влијание во Тесла за да се обезбеди безбедност ако изградиме милиони роботи. Ако во иднина едноставно можам да бидам отстранет од фирми кои ги советуваат акционерите и самите не поседуваат акции на Тесла, тоа не е иднина со која се чувствувам удобно“, рече Маск претходно на платформата X.

