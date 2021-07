Илјадници Австралијци на протест поради рестриктивните мерки

Илјадници луѓе се собраа денеска во Сиднеј и другите австралиски градови во знак на протест против рестриктивните мерки воведени поради зголемиот број новозаразени.

Полицијата уапси неколку лица откако демонстрантите ги пробија бариерите и фрлаа пластични шишиња и други предмети кон полицијата.

Well this sucks: anti-lockdown protesters from all over Sydney have staged a mass gathering in the Inner West. View few masks in sight, but plenty of COVID conspiracy t-shirts pic.twitter.com/4xEvR8olXN

— Zac Crellin (@zacrellin) July 24, 2021