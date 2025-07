Илјадници Американци бегаат на повисоки места откако силниот земјотрес од 7,3 степени предизвика предупредување за цунами

0 SHARES Сподели Твитни

Илјадници Американци по должината на крајбрежјето на Алјаска се упатија кон повисоките места во среда, напуштајќи ги своите домови откако силен земјотрес предизвика предупредување за цунами.Геолошкиот завод на САД (USGS) детектира земјотрес со магнитуда од 7,3 степени околу 12:38 часот, со епицентар во Тихиот Океан, јужно од полуостровот Алјаска во близина на островите Шумагин, југоисточно од Сенд Поинт.Се огласија сирени, а телефоните беа осветлени со итни предупредувања низ целиот регион, предупредувајќи ги жителите низ широкиот дел од југозападна Алјаска, од заливот Кенеди во близина на Хомер до клисурата Унимак во близина на Уналаска, веднаш да се евакуираат.Рејчел Лорд, градоначалничка на Хомер, изјави: „Слушнавме дека на почетокот имало многу густ сообраќај и дека луѓето само се обидувале да ви кажат да излезете од урнатините“.Официјалните лица, исто така, предупредија за можни влијанија од цунами врз островот Кодијак, полуостровот Алјаска и делови од источните Алеутски Острови, при што се очекува неколку области да бидат први погодени.Драматичните слики покажаа изненадувачки гола крајбрежна линија, океанот одеднаш исчезна, застрашувачки знак дека цунами може да биде на само неколку моменти.Дејвид Снајдер, координатор за предупредување од цунами во Националната океанска и атмосферска администрација, за KTUU изјави дека е потврдено цунами, велејќи дека цунамито создало мали бранови што го подигнале нивото на морето за околу 10 сантиметри.„Овој настан предизвика цунами, но повеќе не претставува закана. Во некои области може да се појават мали промени на нивото на морето“, соопшти Центарот за предупредување од цунами.From the National Tsunami Warning Center:🔴 A TSUNAMI WARNING is posted for portions of Alaska following a M7.2 earthquake 50 miles S of Sand Point, Alaska, at 12:38pm AKDT July 16. A Tsunami Alert is for this event is posted at https://t.co/npoUHxWBas— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 16, 2025

