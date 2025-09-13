Илјадници Американци му оддадоа почит на Чарли Кирк

Илјадници Американци низ целата земја се придружија денес во оддавањето почит на убиениот американски патриот Чарли Кирк, додека неговата вдовица, Ерика Кирк, присуствуваше на бдение во Де Мојн, Ајова. На сцената во Де Мојн беа прикажани слики од Кирк и неговото семејство, знамиња и видео од говорот на Ерика Кирк, додека таа велеше дека борбата на нејзиниот покоен сопруг била духовна, а не само политичка, и дека тој сега носи круна на маченик.

„Криминалците одговорни за убиството на мојот сопруг, ако некогаш мислевте дека неговата мисија е моќна, немате поим што штотуку ослободивте низ оваа земја и овој свет. Немате поим каков оган запаливте во оваа жена. Плачот на оваа вдовица ќе одекнува низ целиот свет како борбен повик“, рече Ерика Кирк во јавно обраќање.

Погребот на Кирк ќе се одржи во Аризона, каде што живееше со своето семејство, но точниот датум и време не се објавени, додека американскиот претседател Доналд Трамп најави дека ќе присуствува. Во исто време, според „Ју-Ес-Еј Тудеј“, 22-годишниот осомничен напаѓач, Тајлер Робинсон, се соочува со обвиненија за тешко убиство, криминална употреба на огнено оружје за нелегални цели и попречување на правдата. Се очекува формални обвиненија против него да бидат поднесени во следните неколку дена. Чарли Кирк (31) беше убиен на 10 септември за време на јавен говор на универзитет во американската држава Јута.