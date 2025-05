Илјадници војници останаа без зборови, минутата молчење беше „погласна“ од кога било: Најтивките 60 секунди во Русија

0 SHARES Сподели Твитни

Спектакуларната церемонија по повод 80-годишнината од крајот на Втората светска војна беше одбележана со едноминутно молчење . Илјадници војници, во смирен став, им оддадоа почит на сите жртви во најголемата војна во историјата на човештвото.По едноминутно молчење, рускиот претседател Владимир Путин им се обрати на насобраните гости од целиот свет . Тој денес изјави дека Русија била и ќе биде пречка за нацизмот и антисемитизмот, како и дека големиот подвиг на разни народи и националности во Втората светска војна ќе биде запаметен во светската историја.На воената парада во Москва по повод Денот на победата во Втората светска војна , тој рече дека вистината и правдата се на наша страна.„Како наследници на победниците, го славиме 9 мај како најголем празник. Важно е да бидеме обединети и да ги зачуваме нашите национални интереси, традиции, култура, сè што е драго и свето. Во Русија, Денот на победата се слави како најважен празник. Русија се сеќава на лекциите од Втората светска војна и никогаш нема да се согласи со искривување на нејзините настани. Ние сме должни да ја браниме честа на борците на Црвената армија“, рече Путин и им честиташе на учесниците на парадата и ветераните за 80-годишнината од Победата.Тој исто така истакна дека Русија освои слобода и мир за целото човештво.❗️Solemn Silence: Red Square Falls Into Quiet In Memory Of The Heroes Who Gave Their Lives Defending Freedom #VictoryDay pic.twitter.com/ylOxhvxh6p— RT_India (@RT_India_news) May 9, 2025Новоизбраниот германски министер за надворешни работи Јохан Вадефул го нагласи долгот на Германија кон сојузничките сили, како и одговорноста на земјата да ја брани својата тешко стекната слобода во Европа.„ Ниту еден ден не ја обликуваше нашата историја како 8 мај 1945 година “, додавајќи дека тоа е почеток на „невидена фаза на мир“ во Европа.Тој изјави дека слободата бавно доаѓа за многумина во Европа.„Нашата слобода беше резултат на огромните жртви на сојузничките сили. За тоа сме им засекогаш благодарни. Историската одговорност за ова предавство на цивилизацијата и сеќавањето на милионите жртви од Втората светска војна иницирана од нацистичка Германија ја прават наша одговорност решително да го браниме мирот и слободата во Европа денес“, рече Вејдефул.



Пронајдете не на следниве мрежи: