„ИМАВМЕ ТРОЈКА НА ПРВАТА БРАЧНА НОЌ“ Сопругата откри ШОКАНТНИ детали од креветот и што најмногу и се допаѓа кога ГО ДЕЛИ МАЖОТ со други жени

Неодамна, во една епизода од ТВ-шоуто „ Љубовта не суди “, тазе брачен пар од Велика Британија раскажа како на денот на свадбата решиле да поканат една од деверушите да им се придружи во кревет на првата брачна ноќ.

Емисијата, која се емитува на YouTube и има речиси 60.000 претплатници неделно, прикажува парови од целиот свет како ги поместуваат границите на очекувањата на општеството.

Кејти (26) и нејзиниот сопруг Ден (25) се венчаа по шест години врска во Девон, Англија. Во епизодата што се емитуваше, парот се потсети дека разговарале меѓу себе за нивните сексуални фантазии и решиле да спијат и со други луѓе.

Потоа Ден најпрво и кажа на Кејти дека сака да ја види со друг маж, што на почетокот ја шокираше, но признанието ја поттикна да ја истражи нејзината бисексуалност.

На крајот, тоа им ја отвори вратата за нови и возбудливи заеднички искуства; како првата брачна ноќ.

“Зедовме една од моите деверуши во нашата спална соба. Се напивме и завршивме во кревет со неа и тоа беше многу забавно”, рекла Кејти. „Таа е една од моите најдобри пријателки, па не беше незгодно“, додаде таа. „Да се ​​направи тоа на таков посебен ден само го прави незаборавен“, рече Ден.

Сепак, парот, како што тврдат, поминал долг пат додека и двајцата не престанале да се чувствуваат љубоморни. На почетокот Кејти мислела дека ќе и биде тешко да го види партнерот со друга жена, но всушност, вели таа, таа ноќ за неа била големо откритие.

„Секогаш има малку љубомора, тоа ги прави работите повозбудливи“, објасни Ден, но семејството на неговата сопруга не беше толку отворено за нивните сексуални искуства.

„Моето семејство многу не осудуваше, не го одобруваа тоа што го правиме и поради тоа веќе не разговараме“, изјавила Кејти и додала дека нејзиното семејство не присуствувало на нивната венчавка и дека нивната љубовна врска е одвратна. Сепак, парот ја запозна целата заедница.луѓе кои делат слични интереси, како свингерите Кристи и Том, сопружници кои станаа нивни пријатели и љубовници.

„Имаме нормално пријателство со нив, како и со сите други; иако сите спиеме заедно“, објасни Том кој, како и неговата сопруга, се гледа со други парови до четири или пет пати неделно.

„Сакам да го споделувам мојот сопруг“, рече Кирсти. Горда сум кога гледам дека друга жена го сака исто како и јас“, заклучила таа.

