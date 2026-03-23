Имала само 5 години кога го родила својот син: Нејзиниот случај ги шокирал лекарите, а таа ја однесе најголемата тајна во гроб

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќе од 87 години, приказната за Лина Медина останува една од најголемите мистерии во светот. Нејзиниот случај ги збунуваше лекарите и го шокираше светот, правејќи наслови во исто време кога извештаите за Втората светска војна беа во полн ек.

Додека бомбите паѓаа низ Европа, меѓународните весници објавија фотографии од петгодишно дете од Перу кое се породува, предизвикувајќи неверица и фасцинација, објавува „Дејли меил“.

Хирурзите извршија царски рез

Во 1939 година, во едно оддалечено перуанско село, селаните почнале да веруваат дека петгодишната Лина е некаков вид Дева Марија. Нејзиното семејство, кое живеело во екстремна сиромаштија, прво се обратило кај исцелители и шамани , верувајќи дека „отечен стомак“ е знак дека таа носи демон.

Кога локалните третмани не помогнале, нејзиниот татко ја однел во болница, каде што лекарите прво се посомневале дека има тумор. Сепак, набрзо било откриено дека Лина, всушност, била бремена седми месец.

На само пет години, седум месеци и 21 ден, Лина стана мајка на 14 мај 1939 година. Хирурзите извршија царски рез и се роди здраво момче, тешко речиси 2,7 килограми, кое го доби името Херардо во чест на докторот кој го извршил породувањето.

Жерардо пораснал верувајќи дека Лина му е сестра, а вистината ја дознал дури кога имал 10 години. Медицинските прегледи покажале дека Лина влегла во предвремен пубертет, а во исто време била признаена како најмладата потврдена мајка во историјата.

Во текот на целиот свој живот, Лина не се согласувала на интервјуа, дури ни во 2002 година кога Ројтерс побарал интервју со неа.

За време на истрагата за бременоста, полицијата отвори случај за сексуален напад, бидејќи се веруваше дека таа била жртва на силување. Нејзиниот татко беше уапсен и задржан неколку дена, но беше ослободен без никакви докази дека нешто скрил.

Подоцна, осомничени се чичко, брат, како и градинар, кои исчезнале откако станала позната бременоста.

Таа работеше во клиника како секретарка

Иако имаше извештаи дека можеби била нападната за време на селски фестивал, случајот на крајот беше затворен. Лина никогаш не откри кој е таткото на нејзиното дете, ниту пак околностите под кои забременила.

Лина имала екстремно предвремена фаза на пубертет – лекарите напишале дека нејзиното прво менструално крварење започнало кога имала осум месеци. До нејзиниот петти роденден, таа развила гради и целосно функционален репродуктивен систем. Одлуката за царски рез била донесена поради ризикот што го претставувала карлицата на детето.

Долгогодишните сомневања дека случајот бил лажен се оспорени со документација, која вклучува рендгенски снимки од феталниот скелет, медицински белешки, фотографии и подоцнежни експертски проценки.

Лина наводно подоцна се преселила во Лима, каде што работела како секретарка во истата клиника каде што се породила. Подоцна се омажила и во 1972 година, на 38-годишна возраст, го родила својот втор син. Таа и нејзиниот сопруг живееле во Мексико неколку години, но се вратиле во Перу бидејќи нивниот дом бил срушен во 1980-тите за да се направи пат за нов автопат.

Во Перу, тие се населиле во сиромашен кварт на Лима, познат како „Мал Чикаго“. До 2000-тите, Лина живеела со својот сопруг во скромни услови во истиот кварт. Се верува дека нејзиниот друг син останал во Мексико.

И покрај напорите, медиумите никогаш не стапија во контакт со Лина, а таа продолжува да ја чува тајната. Нејзината приказна останува необјаснета и веројатно никогаш нема да биде целосно објаснета.

The post Имала само 5 години кога го родила својот син: Нејзиниот случај ги шокирал лекарите, а таа ја однесе најголемата тајна во гроб appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: