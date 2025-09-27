Имаме 7500 службени коли на администрацијата за комисија да се изживува со инвалид – Трипати го носеле на раце за да дојде во Скопје

Комисијата за здравство која е во Скопје, терала човек со тежок инвалидитет да доаѓа три пати од Радовиш и нели ти фали еден документ муабетот и не му дава пензија. И човеков го носат на раце од дома по скали, го ставаат во кола, го возат до Скопје, на раце пак да го однесат пред комисија, овие седнати во удобните канцеларии да го видат, пак на раце до кола, пак возење до Радовиш, пак на раце до четврти спрат до кревет. И така три пати. Ние имаме купено 7500 службени коли на администрацијата. Ако нема комисијата кола, сигурно има некој таму приватна за која може да наплати патни трошоци или нека му се јават на директорот на СОЗР он може да им најде од негде и да ги однесат. Тоа иживљавање немоќен неподвижен човек да тераш да дојде во Скопје за да го видиш дали е со инвалидитет, па откако си видел уште два пати да го тераш да дојде, е толку сурово што не ми се верува дека некој може да го прави. Срамота. Инаку комисијата се јавни службеници, тие се во служба на народот, не е обратно.