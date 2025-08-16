Имам само еден совет за Зеленски“: Трамп директно му се обрати на претседателот на Украина покрај Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот лидер Володимир Зеленски треба да „склучи договор“ за решавање на конфликтот на Киев со Москва, изјави американскиот претседател Доналд Трамп по тричасовните разговори во Алјаска со неговиот руски колега Владимир Путин.Во интервју за „Фокс њуз“ во петокот, Трамп се осврна на „многу топла средба“, додавајќи дека страните биле „прилично блиску“ до решавање на конфликтот. Тој нагласи дека Киев треба да биде поддржан во неговите напори за мир за да има каква било шанса за успех.На прашањето каков совет би му дал на Зеленски, Трамп одговори: „Направете договор“, додавајќи дека верува оти Путин „сака да го види тоа склучено“.„Навистина зависи од претседателот Зеленски да го стори тоа. И би рекол дека европските нации треба малку да се вклучат “, додаде американскиот претседател.Погледнете фотографии од историската средба меѓу Трамп и Путин во Алјаска:Трамп изјави дека е подготвен да посредува во директни разговори меѓу Путин и Зеленски. „Ако сакаат, ќе бидам на следниот состанок… Не дека сакам да бидам таму, но сакам да бидам сигурен дека ќе се заврши. И имаме прилично добри шанси да го завршиме“, изјави тој.Двајцата лидери ја оценија средбата како продуктивна , иако не беше објавен договор за Украина. Путин претходно не ја исклучи можноста за директни разговори со Зеленски , но нагласи дека на тоа мора да му претходи значителен напредок во решавањето на конфликтот.Москва, исто така, изрази загриженост во врска со правото на Зеленски да потпишува какви било обврзувачки договори, со оглед на тоа што неговиот претседателски мандат истече минатата година, а украинскиот лидер одби да распише нови избори, повикувајќи се на вонредна состојба.Москва инсистираше дека секое решение треба да вклучува обврска на Украина за блоковска неутралност, демилитаризација и денацификација, како и признавање на новата територијална реалност на теренот, вклучувајќи го и статусот на регионите Крим, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожје.

