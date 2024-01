ИМАМ 23 ГОДИНИ А ИЗГЛЕДАМ КАКО ДА ИМАМ 8: Моите родители постојано се НА СТОЛБОТ НА СРАМОТ поради тоа што го правам (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Шона Реј (23) боледува од ретко пореметување поради кое изгледа дека има само осум години. Кога имала само шест месеци, боледувала од рак на мозокот , а поради хемотерапијата нејзината хипофиза останала неактивна, пренесува The Sun.

„Лекарите ми рекоа дека завршив со растот. Моите коски престанаа да се развиваат и останав висока 120 сантиметри. И покрај тоа што не можам физички да пораснам, очајно сакам луѓето да се однесуваат кон мене како возрасна“, објасни Шауна во видеото на TikTok за TLC.

@tlctv “Even though I physically can’t grow up, I desperately want to be treated like a grown-up.” #IAmShaunaRae #TLC #NewSeries ♬ original sound – tlc

Иако се труди да живее што е можно понормално, често наидува на бројни проблеми, а многу луѓе ги осудуваат нејзините родители за секоја нејзина постапка. TLC сподели на Тикток Некои од проблемите на Шавна и нејзината мајка секојдневно се соочуваат со фактот дека таа сака шминка.

“Шона сака да се облекува како и секоја друга 23-годишна девојка. Но, кога излегуваме заедно, луѓето ни даваат чудни погледи и даваат негативни коментари. Често гледам погледи кои велат: “Како можеше да му дозволиш на вашето дете да се облекува вака? ” “Додека нејзината мајка мора да се справи со најголемиот дел од пресудата од другите затоа што тие не се свесни за нејзината состојба, Шона зборува за нејзината вина.

„Мајка ми треба да објасни дека сум доволно возрасна за да донесувам свои одлуки и тие не и веруваат. Ја нарекуваат лажга и не е забавно. Се чувствувам ужасно за мајка ми бидејќи не сум таа што може да се справи со осудата“, сподели Шауна.

И покрај тоа што разбира зошто луѓето и приоѓаат на нејзината мајка наместо неа, таа објасни дека би било „посоодветно“ доколку луѓето ѝ пристапат да ги кажат тие работи и да ја изостават нејзината мајка. Сепак, нејзината шминка е најмалиот проблем, а наоѓањето љубов и е особено тешко .

„Цел живот сум сама. Ниска сум и оставете ме на мира! Постојано привлекувам изроди и идиоти. Страшно е тешко да се најде некого, но мора да преземете некои ризици за да имате среќа “, објаснила таа.

Пронајдете не на следниве мрежи: