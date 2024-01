„Имам 56 години и спијам само со 20-годишни, постарите се досадни“

0 SHARES Сподели Твитни

56-годишната Елајна Ст. Џејмс го привлече вниманието на јавноста откако јавно проговори дека излегува само со мажи во нивните 20-ти. Причината? Нејзе и здодеа досадниот секс со постари мажи.

View this post on Instagram A post shared by Elaina St James (@elainastjames)

Пред четири години таа за прв пат „фрли поглед“ на помладите момци, откако откри дека мажите на нејзина возраст едноставно не можат да ги следат нејзините желби и потреби во кревет.

Така нејзиниот најнов дечко има само 23 години, а разликата меѓу нив е 33 години. На Инстаграм таа објасни зошто никогаш повеќе нема да излегува со постар маж, а тој контроверзен клип собра повеќе од 27.000 прегледи.

“Ќе излегувам само со момци во нивните 20-ти. Пред неколку месеци најдов 23-годишен љубовник. Во минатото се забавував со мажи кои беа помлади од мене, но овој е најмладиот досега. Го сакам неговото момче добар изглед, слатко однесување и виталност.Тој е толку позитивен, опуштен, има одлично тело и многу коса. За разлика од постарите мажи, младите мажи имаат одлично тело. Во некои делови се меки, а на други не се … “, го започна своето објаснување за оваа сексуално активна дама и продолжи: „Не сакам да излегувам со некој на кој законски не му е дозволено да пие алкохол во Америка, но не можам ни да замислам да излегувам со некој над 40 години бидејќи тие стануваат пргави старци. Помладите често ме нарекуваат милф или пума, но јас тоа го сакам“.

Што се однесува до мажите на нејзина возраст, таа откри дека брзо и здосадила истата стара рутина и нивните здравствени проблеми.

View this post on Instagram A post shared by Elaina St James (@elainastjames)

“Постарите мажи имаат болен грб, еректилна дисфункција, лоши ставови и многу “багаж” од минатото. Во спалната соба секогаш се е исто, исти пози. Сексот или не постоел со нив или бил работа – таму не беше ниту спонтаност ниту желба. „Од друга страна, на помладите мажи сексот им е неверојатен! Тие се живи, разиграни и уживаат во задоволувањето на постара жена“, објасни таа.

Елајна е исто така модел на OnlyFans, а напиша и книга, односно водич за тоа како да излегувате со постари жени – „Како да излегувате со жешки постари жени: Крајниот водич за состаноци со постари жени“.

View this post on Instagram A post shared by Elaina St James (@elainastjames)

На платформата за возрасни, OnlyFans, има претежно машки претплатници од целиот свет, а нивната возраст се движи од 25 до 40 години, но има и некои 19-годишници. Во првите осум месеци на OnlyFans заработила шестцифрена сума, а месечно заработува околу 15 илјади долари.

Кога започна со OnlyFans, беше изненадена од тоа колку на мажите им се допаѓа нејзиниот „мек стомак“.

„Тие тоа го сакаат и тоа е порака за секоја жена која се чувствува лошо поради својот стомак или отпуштени гради. Секој ден мажите ми велат: „Го сакам твојот стомак, го сакам твојот мек стомак како што има мајка ми“. „Жените треба да го слушнат ова бидејќи повеќето од нив сакаат да бидат „Кардашијанки“, но вистинските мажи, како и огромното мнозинство на помлади мажи, сакаат природно тело, затоа не се убивајте за да бидете совршени бидејќи совршенството не постои и мажите сакаат автентичност“, вели таа.

“Знам дека не сум совршена. Немам совршено тело. Имам тело на мајка. Имам стомак. Не сакам да вежбам”, додаде таа и сподели неколку совети за мажите кои сакаат да излегуваат. постари жени:

1. Однесувајте се кон нив како жени: Сè уште сакаме да ни кажуваат дека сме убави и пожелни. Но, без тој додаток – „за своите години“.

View this post on Instagram A post shared by Elaina St James (@elainastjames)

2. Бидете доверливи и искрени: Кога сте постара жена, не е возбудливо кога некој дечко ќе ве „посетува“.

3. Прифатете дека нивниот свет нема да се врти околу вас: Повеќето постари жени имаат деца, миленичиња, стари родители, пријатели кои им се драги, тие едноставно имаат други работи во животот.

4. Правете работи што им го олеснуваат животот: Помладите мажи можат да помогнат во чистењето на дворот, што може да биде многу секси за возрасните жени.

5. Не ги нарекувајте „мајки“ кои ќе ви дадат пари: Иако постарите жени најверојатно ќе имаат повеќе пари од вас, ниту една жена не сака мажи кои се обидуваат да ја искористат за пари.

