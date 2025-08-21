Имате грчеви во нозете? Еве што може да ви помогне

0 SHARES Сподели Твитни

Дали и вие сте личност која страда од ненадејни грчеви во мускулите на нозете? Ако оваа болка ве буди од сон или ви ги попречува секојдневните активности, олеснување побарајте во природните решенија. Ви нудиме три природни олеснувачи на болката во мускулите.

Храна богата со калиум

Една од најчестите причини за грчење на мускулите е недостатокот на калиум во телото. За да го балансирате нивото на овој вреден минерал јадете хрена богата со оваа важна хранлива материја, како што се бананите и компирите.

Можете да се обезбедите со калиум и ако редовно пиете млака вода во која ќе додадете една лажица јаболков оцет и една лажица домашен мед.

„Најчести причини за грчењето на мускулите во нозете е недостатокот на калиум и магнезиум, како и недостатокот на физичка активност“.

Движете се

До грчење во мускулите може да дојде и поради недостатокот на движење, односно повеќечасовното седење или лежење во иста позиција.

Не заборавајте да се занимавате со некоја физичка активност, а кога едноставно мора да седите долго време во вашата канцеларија движете се по 10 минути на секој час.

Топли облоги

Кога ќе ве фати грч, притиснете ја средината на болното место во траење од 15 секунди, опуштете го мускулот, па повторете се додека тој не помине. Секогаш можете да посегнете и по топлите облоги или топлата купка која ќе ги опушти вашите мускули.

Ако ништо од горенаведените совети не ви помага, задолжително консултирајте се со вашиот лекар.

