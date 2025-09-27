Имате куче? Внимавајте на еден отровен есенски плод кога излегувате на вашата дневна прошетка

0 SHARES Сподели Твитни

Деновите се пократки, температурите пониски – дојде есента. Иако овој период од годината можеби е омилен за многумина, со себе носи и одредени опасности – особено за кучињата.

Експертите ги повикуваат сопствениците на кучиња да бидат внимателни додека се излезени на прошетка, бидејќи плодовите на дивиот костен, кои паѓаат наесен, може да бидат смртоносни за домашните миленици. Според експертите за кучиња во Kennel Store, семките од костен содржат опасен отров.

Ако кучињата ги јадат, може да предизвикаат непријатни симптоми како повраќање крв, болки во стомакот, дијареа и тремор. А во екстремни случаи, може да доведат дури и до респираторна парализа и смрт, пишува Mirror.

Нивните плодови лесно се забележуваат – или изгледаат како сјајни, тркалезни, црвено-кафени топчиња или имаат зелена „обвивка“ со боцки. Експертите ги предупредија луѓето да ги држат кучињата подалеку од нив додека излегуваат на шетање.

Портпаролот на Kennel Store изјави: „Костените се отровни за кучињата бидејќи содржат отров наречен ескулин, кој може да предизвика повраќање и стомачни проблеми. Ако се јаде доволно, последиците можат да бидат сериозни и во ретки случаи фатални“.

Според Kennel Store, симптомите на труење со див костен обично се појавуваат во рок од еден до шест часа по ингестијата, но може да се одложат до неколку дена.

Овие симптоми вклучуваат: повраќање, кое може да содржи крв, дијареа, лигавење, болки во стомакот, зголемена жед, одбивање да се јаде, криво одење, немир, треперење на мускулите, отежнато движење.

„Сериозноста на симптомите зависи од количината на изеденото овошје и големината на вашето куче. Ако не се лекува, труењето со дивиот костен може да доведе до токсичен шок, респираторна парализа, па дури и смрт, така што третманот е од витално значење и може да го спаси животот на вашето куче“.

Пронајдете не на следниве мрежи: