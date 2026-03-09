Имате проблеми со спиењето? Не ги игнорирајте овие два феномена

0 SHARES Сподели Твитни

Една голема нова студија покажува дека комбинацијата од несоница и апнеја при спиење може значително да го зголеми ризикот од висок крвен притисок и кардиоваскуларни заболувања.

Студијата ја спроведоа истражувачи од Медицинскиот факултет на Јеил, анализирајќи податоци од речиси еден милион американски ветерани. Резултатите беа објавени во „Journal of the American Heart Association“ .

Несоница значи долготрајни тешкотии при заспивање или одржување на спиењето. Спиечката апнеја е нарушување при кое има повторени прекини во дишењето во текот на ноќта, што постојано го нарушува сонот.

Иако овие две нарушувања обично се дијагностицираат одделно, многу луѓе ги имаат и двете истовремено. Кога се јавуваат заедно, состојбата се нарекува COMISA (комбинирана несоница и опструктивна ноќна апнеја) и е поврзана со поголеми здравствени ризици.

Според истражувањата, луѓето кои страдаат од обете нарушувања имаат значително поголем ризик од хипертензија и срцеви заболувања од оние кои имаат само еден од овие проблеми.

Зошто нарушениот сон го оптоварува срцето

За време на спиењето, телото обновува многу функции, вклучително и кардиоваскуларниот систем.

Ако сонот е постојано прекинат, поради будење, кратко траење на спиењето или паузи во дишењето, срцето и крвните садови немаат доволно време да се опорават и стабилизираат.

Експертите истакнуваат дека нарушувањата на спиењето често се занемаруваат, иако можат да имаат големо влијание врз здравјето.

Целта на истражувањето беше да се утврди дали нарушувањата на спиењето влијаат на ризикот од срцеви заболувања во раните фази од животот, кога ризикот сè уште може да се спречи.

Научниците нагласуваат дека долгорочните тешкотии со спиењето не треба да се сфаќаат како безопасен проблем, бидејќи со текот на времето можат да создадат дополнителен товар на кардиоваскуларниот систем.

Затоа, тие препорачуваат здравјето на сонот да се следи подеднакво сериозно како и другите фактори на ризик за срцеви заболувања, како што се висок крвен притисок, пушење или дебелина. Тие исто така советуваат несоницата и апнеата да се третираат заедно, а не одделно.

