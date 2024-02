Имаше 32 години и никогаш не била бакната! Сакала да го запознае „вистинскиот“, па направила нешто што многумина го мразат!

0 SHARES Сподели Твитни

Откако ја изгуби вербата во љубовта во нејзините 20-ти, Алора Кембел престана да оди на состаноци, а потоа повеќе од една деценија подоцна ја промени својата стратегија.

Алора Кембел (33) е маркетинг експерт од Рочестер, Америка, која признала дека првиот бакнеж го имала дури кога имала 32 години. Таа објасни како не одела на состаноци долги години бидејќи „ја изгубила вербата во љубовта“ по невозвратена љубов во нејзините 20-ти, пишува The Sun.

„Мислев дека нешто не е во ред со мене“

– До 32-та година не отидов на состанок или бакнеж. Некако отсекогаш верував дека мажите ќе ме гонат, но тоа никогаш не се случи. Верував дека жените се тие што треба да ги „лови“ мажот или дека ќе има некоја фатална средба и ќе се случи љубов , но тоа никогаш не ми се случи се случи. Мислев дека нешто не е во ред со мене – признала таа.

View this post on Instagram A post shared by Allora Dannon Campbell (@alloradannon)

Алора ја насочи својата енергија во кариерата и патувањето, но кога наполни 32 години, ја промени стратегијата и реши да направи нешто што многумина го мразат – инсталираше апликација за запознавање . Иако многумина веруваат дека на овие апликации не може да се најде вистинска љубов, туку само привремена забава, Алора е доказ дека тоа не е така.

– Во периодот помеѓу Божиќ и Нова Година, го гушнав моето куче и си помислив: Ако не направиш ништо, ништо нема да се смени. Иако го сакав мојот живот, сакав да се обидам да излегувам. Поминав толку многу години грижејќи се за тоа што луѓето ќе мислат за мене. Се саботирав. Конечно повторно ја симнав апликацијата за запознавање и решив сериозно да се обидам – ​​рече таа, а потоа објасни како одела на четири состаноци и на крајот запознала некој посебен.

View this post on Instagram A post shared by Allora Dannon Campbell (@alloradannon)

Бакнеж за паметење

– Целта ми беше само да одам на состаноци и да се чувствувам доволно удобно во сето тоа, без големи очекувања – објасни таа и откри како на партнерот му признала дека никогаш не се бакнала и не отишла на состаноци, но дека тоа не било проблем за него.

– Навистина покажа почит. Го бакнав за прв пат и беше прекрасно – објаснила таа.

Пронајдете не на следниве мрежи: