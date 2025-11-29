Има две вагини, но мажите бегаат од неа: Ја нарекуваат „валкана“, а сега таа одлучи да направи драстичен потег (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Ени Шарлот е родена со две вагини, а сега откри дека мажите одбиваат да се појавуваат со неа во јавност, а причината не е поради нејзината медицинска состојба.

Ени имала 16 години кога ѝ била дијагностицирана матка диделфија – ретка состојба што значи дека има две матки, два грла на матката и две вагини. Таа го открила ова на гинеколошки преглед, кога отишла да инсталира спирална контрацепција.

Состојбата на 26-годишната девојка влијае само на 0,3 проценти од населението и значи дека технички би можела да носи две бебиња од двајца различни татковци истовремено. Жени како неа би можеле дури и да имаат сексуални односи со двајца мажи истовремено, доколку сакаат, пишува „ Сан“.

Ени претходно се појави во јавноста откако сподели дека е во врска со двајца мажи истовремено, што тврди дека не е измама бидејќи секој „ има своја вагина“ . Мажите често не забележуваат дека нешто е необично во нејзината интимна област, сè додека таа самата не им каже за својата состојба.

– Спиев со стотици мажи и 99,9 проценти од нив не разбираат дека имам две вагини. Случајно им велам: „Патем, имам две вагини“, и тие се шокираат. Имаше моменти кога лежев на креветот со нозете во воздух додека ме прегледуваа – откри таа.

Необичната состојба на овој модел ѝ помогнала да заработи пари во индустријата за возрасни и преку OnlyFans. Но, и покрај тоа што заработува илјадници благодарение на нејзината ретка анатомска состојба, Ени сега се откажува од својата провокативна работа во обид да си најде момче.

– Не мислам дека мажите имаат проблем со мојата работа поради несигурност, туку едноставно мислам дека на повеќето мажи не им се допаѓа идејата нивната девојка да има секс со други луѓе и нема ништо лошо во тоа. Кога влегов во порно индустријата, не сфатив какви компликации може да има кога станува збор за наоѓање партнер. Затоа мислам дека сакам малку да се повлечам и да се заљубам, бидејќи никогаш порано не сум го доживеала тоа – додаде Ени.

Во минатото, мажите се чувствувале засрамено кога ја гледале на состаноци поради нејзината работа, а некои момци дури ја нарекувале и „валкана“.

– Многу луѓе со кои бев ми велеа: „Имаш совршена личност. Вљубена сум во тебе. Неверојатен си, но едноставно не можам да ја преболам таа работа.“ Ги среќавам овие момци и сè е прекрасно, а потоа тие едноставно не можат да ме сакаат целосно поради природата на мојата работа, откри таа.

– Излегував со луѓе кои одбиваа да се појават со мене јавно, бидејќи имам донекаде познато име, па затоа би сакале да седат со мене дома. Се срамат да бидат јавно со мене, бидејќи луѓето знаат дека нивната девојка спиела со други луѓе – изјави ѕвездата за OnlyFans, а потоа додаде:

– Други мажи ме нарекуваа валкана и ми велеа дека сум полна со сексуално преносливи болести. Би сакала само да излегувам некое време без осудување, да се забавувам и да уживам, и мислам дека за да го постигнам тоа, треба да престанам да снимам порнографија.

Но, дури и со оваа голема одлука, Ени сè уште има сомнежи дали да ја пронајде љубовта.

