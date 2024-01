ИМА МРТВИ ВО ГОЛЕМИОТ ЗЕМЈОТРЕС ВО ЈАПОНИЈА: Страшна вест по силно тресење на земјата СТИГНА НОВО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Има мртви во разорните земјотреси кои дење ја погодија Јапонија!

Државната телевизија НХК неофицијално наведува дека е потврдена смртта на две лица по разорниот земјотрес со јачина од 7,6 степени.

NHK не даде никакви информации за околностите на нивната смрт.

Агенцијата Кјодо повикувајќи се на локалните власти наведува дека има повеќе од 30 повредени.

Серија силни земјотреси, за потсетување, денеска околу 16 часот по локално време ја погодија западна Јапонија, а најсилниот, според проценката на агенцијата, бил со јачина од 7,6 степени според Рихтеровата скала.

Земјотресите предизвикаа значителни штети и цунами со бранови повисоки од еден метар на некои места, додека населението во погодените области беше повикано да се евакуира на повисоките места.

#Tsunami waves hit #Japan’s coasts after a series of powerful #earthquakes. The strongest earthquake measuring 7.6 struck #Ishikawa prefecture in central Japan. Authorities say hazardous waves up to 5 meters were expected. pic.twitter.com/gG7XHk5UDL— Shoaib Mohammed (@shoaibpage) January 1, 2024

Последниот во серијата земјотреси ја погоди јапонската префектура Ишикава околу 23 часот по локално време.

Footage of Local Train Station at Ishikawa show how massive the earthquake is 😳#earthquake #Japan #JapanEarthquake #สึนามิ #Terremoto #Tsunami#津波 #津波警報 #地震 pic.twitter.com/wqKhUQy0ar— Syed Shayan (@lazysamx) January 1, 2024

Повеќе од 50 земјотреси ја погодија Јапонија за речиси седум часа, соопшти Јапонската метеоролошка агенција.

Јапонската метеоролошка агенција соопшти дека сè уште постои „многу висок ризик“ од уривање на згради и дека силното тресење на земјата може да продолжи во следните „два до три“ дена.

Претставник на агенцијата предупредува дека цунами се уште се снимаат долж брегот и ги повика жителите да не се враќаат дома.



Пронајдете не на следниве мрежи: