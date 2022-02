Има пет типа мајки. Кој тип си ти?

0 SHARES Share Tweet

Сигурно барем еднаш во текот на мајчинството сте се прашале каква мајка сте. Прашање што често им се поставува на децата, но повеќето од нив се премногу мали за да дадат адекватен одговор. Некои деца сѐ уште не научиле да зборуваат, така што воопшто не се во состојба да дадат никаков одговор, а некои мајки сѐ уште се во почетна фаза и рано е сами да ја спроведат анализата. Мајката е првата личност со која сите имаат контакт, прво во утробата, а потоа во раце. Таа е првата личност што ја сакате, па затоа е главниот агент на вашиот емотивен развој. Способноста да се идентификувате со одреден карактеристичен тип на мајка може да ви помогне да се поврзете со вашите деца. Исто така, можете да анализирате дали тоа е типот на мајка што навистина сакавте да бидете или сè уште треба да работите на себе. Каква мајка си ти? Стивен Поултер, професионален психолог за семејни односи, во својата книга „The Mother Factor: How Your Mother’s Emotional Legacy Impacts Your Life“ истакнува пет категории со кои, како што вели, се идентификуваат повеќето мајки. „Можеби нашите мајки се нашето прво искуство со љубовта, но во зависност од нивното однесување, тие можат да нѐ направат зависни, анксиозни, лути или депресивни. Тоа се квалитети кои влијаат на нашиот успех на работа и во социјалните односи“, вели Полтер. Огромното мнозинство мајки, според карактеристиките, се комбинација од овие пет категории, но една од карактеристиките треба да биде поистакната. Способноста да се идентификувате со која било од овие карактеристики може да биде корисно за подобрување на вашиот однос со децата. Мама перфекционист Оваа мајка е во постојана состојба на вознемиреност, настојувајќи нејзините деца да успеат во сè што прават. Таа сака да има совршено семејство во секое време. Покрај тоа, многу се грижи за добриот изглед. Како резултат на тоа, децата можно е да растат со страв од неуспех и да имаат слаба толеранција за фрустрации. Тие, исто така, може да се заразат со мајчината опсесија за успех. Исто така, од професионална страна, децата кои растат со овој тип на мајки имаат тенденција да бидат многу продуктивни на работа. Мама најдобар пријател – најчестиот тип на мајка Според Поултер, овој тип на мајка е најчест. За разлика од претходниот тип, овие мајки не се обидуваат да контролираат сè или да поставуваат граници. Всушност, тие дури имаат тенденција да се забавуваат со своите деца, да гледаат цртани филмови и да се радуваат на сè што ги прави децата среќни. Еден од проблемите на овој тип мајки е тоа што детето може да се чувствува осамено во време на криза, при недостаток на авторитет, и изгубено. Непредвидлива мама Обично се исплашени, загрижени и контролираат сѐ. Тие имаат емоционални подеми и падови кои можат да предизвикаат анксиозност или депресија кај нивните деца. Понекогаш тие можат да бидат многу строги и критични кон своите деца, што може да доведе до недостаток на самодоверба кај нив. Поради ова, децата на овој тип на мајки може да имаат проблем да им веруваат на другите, да се плашат од интимност во нивните врски и да се склони кон емоционално претерани реакции на едноставни ситуации. Мајка која се става себеси на прво место Овој тип се однесува на оние кои мислат дека нивните деца се на второ или трето место. Тие обично не нудат доволно емоционална поддршка на своите деца, така што децата не развиваат сочувство или емпатија кон другите. Исто така, децата растат чувствувајќи се супериорни во однос на другите деца и не можат да прифатат критики, да прават компромиси или да решаваат проблеми. Урамнотежена мајка Овој тип на мајка е таа која успева да постигне рамнотежа меѓу сите типови, па постои рамнотежа помеѓу вниманието, презаштитеноста, критиката и емоционалната поддршка – накратко, мајка која има сѐ, пишува YouAreMom.