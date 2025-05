Има седум деца со четири сопруги, ја лажирал вакцината против коронавирусот, бил обвинет за силување, а сега создал нов хаос

0 SHARES Сподели Твитни

Тој е еден од најконтроверзните спортисти на планетата. Поранешниот кетчер на НФЛ, Антонио Браун, беше уапсен во петокот вечерта по ужасниот инцидент на боксерскиот настан „Бренд Риск“ на инфлуенсерот Адин Рос во Мајами. Поранешна ѕвезда на НФЛ и еден од најдобрите примачи во историјата на американскиот фудбал, денес е повеќе познат по инциденти и скандали отколку по своите спортски достигнувања.Роден во 1988 година во Мајами, Браун беше избран дури во шестата рунда на НФЛ драфтот во 2010 година како 195-ти пик, но тој одлично се покажа во дресот на Питсбург Стилерс. Во текот на својата кариера, тој имаше седум настапи на Про Боул, освои Супер Боул со Тампа Беј Баканирс и забележа над 12.000 јарди и 83 тачдауни.Antonio Brown with a gun chase down man shots fired!! 😳 pic.twitter.com/rgAC2Ii9Vw— VideoMixtape.com (@VideoMixtape_) May 17, 2025Сепак, зад гламурозната кариера лежи низа контроверзии. Неговата поранешна тренерка, Бритни Тејлор, го обвини за силување и сексуален напад, додека слични обвинувања се појавија и од други жени. Тој се соочуваше и со тужба од лекар од Питсбург, кој го обвини дека не му плаќал за услугите и дека „му прдел во лице“.Браун стана познат и по своето проблематично однесување надвор од теренот – фрлаше мебел од 14-ти кат, возеше со брзина од над 160 км/ч, беше исфрлен од неколку тимови, а поради неговото насилно однесување, полицијата му забрани контакт со локален младински клуб. Во јануари 2020 година, тој беше уапсен откако физички нападнал возач на камион, а подоцна беше осуден на условна казна, општествено корисна работа и психолошко советување.Иако се обиде да се врати на местото на настанот – како сопственик на тимот „Олбани Емпаер“ – дури и таму западна во хаос: тврдеше дека е сопственик, потоа го негираше тоа, додека неговите правни застапници тврдеа дека тимот му припаѓа на лице по име Антонио Ел-Алах. На крајот, лигата го исфрли неговиот тим поради неплатени обврски.И листата не завршува тука. Браун беше суспендиран од НФЛ поради користење лажен сертификат во кој тврдеше дека е вакциниран против коронавирусот.Пред тоа, тој имаше долг список на скандали, како што се опасно возење, сексуален напад, семејно насилство, кражба на возила…Браун е татко на пет сина и две ќерки. Тој има три сина и една ќерка со Челси Кирис, и уште три деца со три различни жени.Тој се обиде и како музичар, натпреварувач во „Танц со ѕвездите“, па дури и ја поддржа кампањата на Доналд Трамп, но неговиот последен инцидент ги шокираше дури и најтолерантните фанови – неодамна беше виден како мавта со пиштол јавно во Мајами, што само дополнително го запечати неговиот имиџ на поранешен шампион кој потона во сопствениот хаос.Денес, и покрај богатството што го заработил за време на својата кариера, Браун повеќе не е признат како спортски херој, туку како трагична фигура во американскиот спорт – човек кој имал сè, а изгубил речиси сè преку своето однесување.Еве како беше уапсен во Мајами:Antonio Brown being escorted out after getting arrested for allegedly firing sh*ts at Adin Ross’s boxing event 👀 pic.twitter.com/nidPNC1p6o— FearBuck (@FearedBuck) May 17, 2025



Пронајдете не на следниве мрежи: