ИМА 5 ЖЕНИ И СИТЕ СЕ БРЕМЕНИ ВО ИСТО ВРЕМЕ! Слават како да ќе нема утре, а луѓето гледаат и се крстат: „Како не се СРАМИТЕ“? 

Животот на Американецот Зеди Вилис е сè само не обичен ! Овој уметник живее со дури пет жени и сите забремениле во исто време . Неговиот необичен начин на живот привлече внимание на мрежите, кога една од жените сподели детали од неодамнешната прослава на TikTok.

@lizzyashmusic Replying to @No Thank You for doing our MAKEUP 🥹 @Thumbermia #makeup #5babymommas #pregnancy #babyshower ♬ original sound – Lizzy Ashliegh

Една од идните мајки, 29-годишната музичарка од Бруклин, Лизи Ешли, сподели шокантно видео од необичниот собир. Сите пет жени во ист ден го прославија популарниот Baby Shower и по тој повод таа ги откри деталите од нивниот живот.

– Кога четири други жени ќе забременат истовремено со таткото на вашето дете – напиша таа во описот на видеото кое брзо го погледнаа повеќе од 11 милиони луѓе. На краткото видео се гледа како идните мајки се забавуваат заедно, а потценување е да се каже дека корисниците на социјалните мрежи биле шокирани.

@lizzyashmusic I guess we Sister Wives now #babydaddy #drama #babyshower #babymama ♬ original sound – Lizzy Ashliegh

„Те молам кажи ми дека ова не е вистина“, „Како не им е срам да го споделат ова и да се гордеат со тоа“ , „Не можам да се замислам себеси во оваа ситуација“, „Дали сте сите сосема нормални“, се само некои на коментарите.

