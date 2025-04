Именување на нов директор на ИФФК „Браќа Манаки“

0 SHARES Сподели Твитни

На свеченото заседание на Друштвото на филмски работници, Димитрија Доксевски беше избран за нов директор на Меѓународниот фестивал на филмска камера „Браќа Манаки“, соопштија од тимот на фестивалот. Во согласност со правилникот на организацијата, мандатот на Доксевски ќе трае за наредните две изданија на фестивалот. Тој презентираше своја визија за развој на фестивалот и изјави дека ќе се посвети на зачувување на престижот на овој глобален настан посветен на филмската камера, извести Друштвото.

Димитрија Доксевски, роден на 28 јули 1983 во Скопје, е македонски актер, сценарист и продуцент. Дипломирал на Факултетот за драмски уметности во Скопје во 2006 година, под менторство на проф. Кирил Ристоски, а магистрирал режија осум години подоцна под водство на проф. Слободан Унковски. Неговата професионална актерска кариера започнала во Македонскиот народен театар каде работел до 2011 година, а потоа кратко бил дел од Кумановскиот театар до 2013 година. Во 2014 година се приклучил на ансамблот на Драмски театар Скопје, каде останува и денес.

Иако неговиот фокус е на домашната сцена, Доксевски има активно учество во театарски претстави на различни сцени ширум Македонија, како и во филмски и телевизиски проекти, како дома, така и на меѓународно ниво. Неговото искуство опфаќа и продукција и организација на театарски претстави, над 20 музички настани со изведувачи од различни делови на светот, како и два големи open air фестивали каде учествувале повеќе од 20 интернационални уметници. Активно делува и во изработка на кратки филмови, детски играни видеа и театарски продукции.

