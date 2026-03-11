Индија го ограничува течниот гас за готвење, бидејќи тензиите во Ормускиот теснец ги задушуваат залихите

Здруженијата на ресторани и угостителски објекти низ цела Индија предупредија дека прекинот во снабдувањето со течен нафтен гас (LPG) поради војната меѓу САД и Израел против Иран би можел да доведе до широко распространето затворање на бизниси.

Националната асоцијација на ресторани на Индија (NRAI) предупреди дека индустријата е во голема мера зависна од комерцијалните боци LPG за секојдневно работење.

LPG, произведен за време на рафинирање на сурова нафта и преработка на природен гас, е главното гориво за готвење во Индија. Широко се снабдува во цилиндри, што го олеснува транспортот, вклучително и во области без пристап до цевководи.

„Угостителската индустрија е претежно зависна од комерцијалниот LPG за своите операции“, се вели во соопштението на NRAI споделено со The Independent.

„Секое прекинување во тоа ќе доведе до катастрофално затворање на повеќето ресторани.“

Предупредувањето доаѓа во време кога Индија се обидува да го контролира намалувањето на достапноста на гориво поради ескалацијата на војната на Блискиот Исток. Војната го запре превозот низ Ормускиот теснец, витален коридор за глобалните залихи со нафта и гас, предизвикувајќи загриженост за испораките на енергија во Азија.

Индија во голема мера се потпира на увезениот течен нафтен гас (LPG), од кој голем дел нормално патува низ стратешкиот воден пат што го поврзува Персискиот Залив со глобалните пазари.

Индиската влада им нареди на рафинериите да го зголемат производството на течен нафтен гас (LPG) и да дадат приоритет на снабдувањето со домаќинства откако прекините поврзани со конфликтот предизвикаа недостиг за рестораните и бизнисите.

„Во светлината на моменталните геополитички прекини во снабдувањето со гориво и ограничувањата во снабдувањето со LPG, министерството издаде наредби до рафинериите за нафта за поголемо производство на LPG и користење на таквото дополнително производство за домашна употреба на LPG“, соопшти министерството за нафта на X.