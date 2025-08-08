Индија го прекина купувањето американско оружје поради царините на Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Њу Делхи ги одложи плановите за купување ново американско оружје и авиони, изјавија за Ројтерс тројца индиски функционери информирани за ситуацијата.Ова е првиот конкретен знак за незадоволството на Индија откако царините што ги наметна американскиот претседател Доналд Трамп врз нејзиниот извоз ги доведоа односите меѓу двете земји на најниско ниво во последните неколку децении.Индија планираше да го испрати министерот за одбрана Раџнат Синг во Вашингтон во наредните недели за да објави дел од планираните набавки, но тоа патување беше откажано.На 6 август, Трамп воведе дополнителни 25 проценти царина на индиските стоки како казна за купување руска нафта, велејќи дека Индија ја финансира руската инвазија на Украина. Ова ја зголеми вкупната царина на индискиот извоз на 50 проценти, меѓу највисоките стапки за кој било трговски партнер на САД.Трамп има историја на брзо поништување на одлуките за тарифите, а Индија соопшти дека останува активно вклучена во преговорите со Вашингтон.Еден од изворите рече дека набавките за одбрана би можеле да продолжат откако Индија ќе добие појасна слика за царините и насоката на билатералните односи, но „не толку брзо како што првично се очекуваше“.Не се дадени писмени инструкции за запирање на купувањата, рече друг функционер, што значи дека Њу Делхи има можност брзо да го промени курсот, иако „во овој момент нема движење напред“.Преговорите за купување од страна на Индија на борбените возила „Страјкер“ од „Џенерал Дајнамикс Ленд Системс“ и противтенковските ракети „Џавелин“, развиени од „Рејтеон“ и „Локид Мартин“, се заглавени поради царините.Трамп и индискиот премиер Нарендра Моди ги објавија плановите за набавка и заедничко производство на оружје уште во февруари.Синг, исто така, планираше да објави купување на шест извидувачки авиони „Боинг П8И“ и сродни системи за индиската морнарица за време на сега откажаното патување. Преговорите за таа набавка, вредна 3,6 милијарди долари, беа во напредна фаза.

Пронајдете не на следниве мрежи: