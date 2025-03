Индија покажува економски развој – Локално

0 SHARES Сподели Твитни

Индија денес се издвојува како нација со најбрз економски раст меѓу сите главни економии глобално. Со импресивно темпо на раст од 8,4 проценти, Индија значително го надминува кинескиот раст од пет проценти, кој Кина го остварува во минатите години. Во следните пет години, се очекува Индија да го заземе третото место меѓу најголемите економии во светот, веднаш зад Кина и САД. Ако се задржи ова темпо, во тек на нешто повеќе од три децении, Индија може да го престигне САД и да се настани на второто место. Во текот на изминатава година, Индија оствари важен успех, со само еден процент од нејзиното население кое сега живее под прагот на сиромаштија од 2,15 долари на ден. Зачудувачки, успеа во тоа спротивно на класичните економски теории, кои често нагласуваат дека за „излез од сиромаштијата“ е неопходна индустријализација и урбан миграција, како што беше случајот во Британија во 19 век или Кина кон крајот на 21 век.

