Индија преговара за клучни договори за минерали со Бразил, Канада, Франција и Холандија

Индија преговара за договори со Бразил, Канада, Франција и Холандија за заедничко истражување, екстракција, преработка и рециклирање на критични минерали, додека го проширува својот глобален дострел за да обезбеди снабдување со клучни суровини, велат извори.

Фокусот ќе биде ставен на литиум и ретки земни метали, а Индија, исто така, ќе бара пристап до технологии за преработка на минерали, велат изворите, кои останаа анонимни бидејќи разговорите се доверливи.

Експертите за рударство велат дека големата зависност од архи-ривалот Кина, која доминира во глобалните резерви на многу минерали и има напредна технологија за рударство и преработка, ја нагласува потребата Индија да се допре до низа земји додека ја забрзува својата енергетска транзиција за намалување на емисиите.

Сепак, од откривање до производство, рударството може да трае со години, бидејќи самото истражување трае од пет до седум години и честопати завршува без одржлив рудник.

Индија има за цел да ги повтори елементите од клучниот договор за минерали што го потпиша со Германија во јануари, кој опфаќа истражување, преработка и рециклирање, како и стекнување и развој на минерални ресурси во двете земји и во трети земји, изјави еден од изворите.

„Постојат барања и разговараме со Франција, Холандија и Бразил, додека активно се разгледува договорот со Канада“, рече изворот.

Министерството за рудници ги предводи напорите, велат изворите.

Канадскиот премиер Марк Карни веројатно ќе ја посети Индија на почетокот на март и ќе потпише договори за ураниум, енергија, минерали и вештачка интелигенција.

