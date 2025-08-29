Индустриското производство пораснало за 4,1 отсто во јули

Индустриското производство во јули годинава е зголемено за 4,1 проценти во однос на јули лани, а за три проценти во периодот јануари – јули годинава споредено со истиот период од минатата година, објави денеска Државен завод за статистика.

Најголемо влијание врз порастот на индустриското производство во јули 2025 година, во однос на јули 2024 година, имаат одделите за производство на електрична опрема со 15.3 проценти, на машини и уреди, неспоменати на друго место со 4,6 проценти и на моторни возила, приколки и полуприколки со 26.5 проценти.

Во секторот Преработувачка индустрија, индустриското производство бележи пораст од 7 проценти, а опаѓање во Рударство и вадење на камен опаѓање од 10.4 проценти и во Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација од 7.5 проценти.

Зголемувањето во секторот Преработувачка индустрија е резултат, пред сѐ, на зголеменото производство во одделите:

– Производство на тутунски производи,

– Производство на текстил,

– Производство на облека,

– Печатење и продукција на снимени медиуми (записи),

– Производство на производи од гума и производи од пластични маси,

– Производство на други неметални минерални производи,

– Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема,

– Производство на електрична опрема,

– Производство на машини и уреди, неспоменати на друго место,

– Производство на моторни возила, приколки и полуприколки и

– Производство на мебел.

Според главните индустриски групи, производството во јули 2025 година, во однос на јули 2024 година, бележи пораст кај Интермедијарни производи, освен енергија за 12.5 проценти, Капитални производи за 18.6 проценти и Трајни производи за широка потрошувачка за 2.9 проценти, додека опаѓање бележи кај Енергија за 6.5 проценти и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 8.5 проценти.