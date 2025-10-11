Инес де Рамон и Бред Пит живеат заедно во новиот дом на актерот: „Тие се посреќни од кога било“

0 SHARES Сподели Твитни

Холивудската ѕвезда Бред Пит и неговата девојка Инес де Рамон неодамна го направија следниот чекор во нивната врска.Имено, како што тврди извор близок до двојката за списанието „Пипл“, Пит (61) и неговата девојка (32), со која е во врска три години, сега живеат целосно заедно и се преселиле во нов дом.„Бред навистина ја вклучува Инес во сите свои патни планови, а кога се дома, едноставно се релаксираат заедно. Тие навистина го прават својот имот дом“, рече изворот.Актерот од Формула 1 и де Рамон се поврзани од 2022 година, но нивното деби на црвениот тепих го имаа дури на Венецискиот филмски фестивал во 2024 година. Оваа година, дизајнерот на накит беше покрај него за време на медиумската промоција на филмот „Ф1“.„Тие се посреќни од кога било, навистина се движат напред. Тој е толку среќен и заљубен“, рече друг извор.Откако Инес де Рамон се појави заедно со Пит на светската премиера на „Формула 1“ во Њујорк во јуни, друг извор близок до двојката изјави за „Пипл“ дека Пит „обожава да ја има Инес покрај себе и дека таа не е драматична, туку е поддржувачка и тие се сложуваат навистина добро“.Пресвртната врска на Пит со де Рамона доаѓа откако списанието „Пипл“ потврди дека актерот ја продал својата вила во Лос Анџелес во август оваа година. Тој го купил имотот за 5,5 милиони долари во 2023 година, а го продал само две години подоцна во договор надвор од пазарот. Куќата во Лос Фелиз била ограбена во јуни, додека продажбата веќе била во тек.

