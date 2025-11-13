Иновација што ја менува војната: Украина почнува да создава „летачки мински полиња“

0 SHARES Сподели Твитни

Во наредните недели, украинската војска ќе воведе нов систем за воздушна одбрана, составен од беспилотни летала способни да пресретнуваат руски беспилотни летала, па дури и да лебдат бомби. Ова го објавува порталот „Бизнис инсајдер“, кој разговараше со производителот на оваа „дрон-завеса“, компанијата „Атрејд“.

Тие изјавија дека новиот систем имал 100% стапка на успех во тестирањето и дека секој дрон е отпорен на GPS пречки, бидејќи има своја вградена 3Д мапа на околината во која ќе биде распореден.

Новиот систем ќе функционира со лансирање на серија дронови со поглед од прво лице од платформите за лансирање во случај на закана, што ќе ја пресметува траекторијата на непријателските дронови благодарение на вештачката интелигенција.

Кога се во воздух, овие дронови создаваат нешто како „завеса на небото“. Нивната задача е да ги ублажат воздушните напади со детонирање на дронови во близина на дојдовна муниција за да се неутрализира заканата.

Системот е дизајниран да биде што е можно поевтин. Цената за пресретнување на беспилотни летала е само неколку илјади долари (т.е. приближно во опсег од десетици илјади чешки круни). Дроновите што не експлодираат, покрај тоа, можат да се вратат и подоцна да се користат во друга мисија, пишува Business Insider.

Компанијата „Атрејд“ изјави дека системот може да работи во средина без GPS, бидејќи е опремен со претходно инсталирана 3Д мапа од неговата област на дејствување, „што е значајна карактеристика со оглед на широката употреба на електронско војување и блокирање на сигналите на бојните полиња во Украина“.

Дроновите можат да летаат на височини од неколку илјади метри и се опремени со технологија за идентификација што спречува напади врз пријателски дронови. Иако системот може да работи целосно автономно, човек може да го контролира и, доколку е потребно, да активира „копче за итно исклучување“, опишува порталот.

Според компанијата, еден војник може да управува со стотина дронови без да бара никакви посебни квалификации или искуство како оператор. „Тој ќе биде обучен само за ракување со системот и, доколку е потребно, за активирање на копчето за итно исклучување.“

„Бизнис инсајдер“ наведува дека Украинците прво ќе го користат новиот систем за заштита на градовите и критичната инфраструктура, која сè повеќе станува цел на руски напади. Окупаторите користат и беспилотни летала и едрилирачки бомби за овие напади, кои се многу тешки за пресретнување. При тестирањето, системот, според Атрејд, бил 100% успешен. Во наредните месеци ќе се види колку ќе биде успешен на бојното поле.

