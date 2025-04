Инспекцијата нареди затворање на сали во Прилеп

0 SHARES Сподели Твитни

Инспекцијата од Дирекцијата за заштита и спасување ја затвори големата сала во „Марко Цепенков“ како и киното „Мис Стон“, кое е дел од истиот објект. Забраната за користење на салата и киното се однесува на сите видови настани и приредби додека не се коригираат сите недостатоци поврзани со заштитата. Центарот го доби решението вчера. Според него, постои недостаток на хидрант, кој никогаш не бил целосно доопремен, отсуствува громобран, алармниот систем за пожар не функционира, а резервниот извор за струја – агрегатот, не е оперативен. Плус, електромоторот кој служи за подигање и спуштање на завесата во големата сала на „Марко Цепенков“ исто така не работи. Дополнително, инспекцијата открила дека некои од излезите за евакуација на сцената се погрешно поставени, ни соопшти Марија Попова Јованоска, директорка на Центарот. Салите ќе продолжат да бидат затворени се додека не се отстранат сите дефекти. Меѓутоа, Центарот може да организира изложби, концерти и настани во галеријата и фоајето без пречки. Во меѓувреме, зградата на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ исто така беше ставена вон функција поради 15 констатирани безбедносни пропусти. Веќе со години, Ансамблот и градот бараат нов театар. „Марко Цепенков“ е во употреба од 1979 година.

