Инспекцијата потврди дека Кардиохирургија била без стентови, а ангиографската сала била „во аут“ – пациент почина

Државниот здравствен и санитарен инспекторат вчера помина часови на Клиниката за кардиохирургија вршејќи надзор во здравствената установа од стратешки интерес за државата, а каде минатата недела почина 57-годишниот Тони Ангелковски, пациент на кого му требала итна реконструкција на аортата која му била разлистена но не ја добил. Инспекцијата ги потврди тврдењата на семејството – ангиографската сала што му била потребна на пациентот не работела еден месец и на клиниката немало стент-графтови (медицинскиот материјал што требало да се вгради). Ангиографската сала ќе биде затворена барем до 15 мај до кога на Кардиохирургија нема да има ни стентови за торакално-ендоваскуларна аортна реконструкција?!

