Инстаграм ќе ги извести родителите ако тинејџерите постојано пребаруваат содржина за самоубиство или самоповредување

Инстаграм додава ново предупредување за родителите на тинејџери кои ја користат својата платформа за социјални медиуми. Мрежата ќе ги предупреди родителите ако нивното дете постојано пребарува термини поврзани со самоубиство или самоповредување во краток временски период.

Од тоа известување, родителот опционално ќе може да пристапи до ресурси за разговори со својот тинејџер за овие теми. Овие известувања ќе почнат да се објавуваат за корисниците на Родителска контрола во САД, Велика Британија, Австралија и Канада следната недела, а подоцна ќе бидат додадени и други региони.

„Избравме праг што бара неколку пребарувања за краток временски период, но сепак сме претпазливи. Иако ова значи дека понекогаш можеме да ги известиме родителите кога можеби нема вистинска причина за загриженост, веруваме, а и експертите се согласуваат, дека ова е вистинската почетна точка и ќе продолжиме да ги следиме и слушаме повратните информации за да бидеме сигурни дека сме на вистинскиот пат“, соопшти Инстаграм.

Платформата повтори дека резултатите од пребарувањето за термини поврзани со самоубиство и самоповредување се блокирани за помладите тинејџери и содржината на овие теми не им се прикажува според сегашните правила. Инстаграм, исто така, забележа дека слична функција за родителско предупредување е во развој за своите алатки за вештачка интелигенција, но вести за тоа се очекуваат подоцна оваа година.

