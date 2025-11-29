Интегрирање на вештачката интелигенција во здравството – кои европски земји ја користат?

0 SHARES Сподели Твитни

Каде може да се добие дијагностика со помош на вештачка интелигенција (ВИ) и кои земји спроведуваат експерименти насочени кон значително намалување на времето на чекање?

Во услови на широко распространета загриженост за иднината на вештачката интелигенција, многумина велат дека таа нуди повеќе можности отколку ризици, пренесува „Еуроњуз“.

Во својата прва студија за интеграцијата на вештачката интелигенција во европските здравствени системи, Светската здравствена организација (СЗО) вели дека вештачката интелигенција може да ја подобри здравствената заштита и да го намали притисокот врз преоптоварениот персонал.

Повеќето европски и евроазиски земји – вкупно 50 анкетирани – го спроведуваат.

И покрај постоењето на законски дупки, вештачката интелигенција веќе се користи за критични задачи.

Кои земји веќе имплементираа дијагностика со помош на вештачка интелигенција?

Најчеста употреба во дијагностиката е пријавена од 64 проценти од земјите, вклучувајќи сектори како што се офталмологија, радиологија и дерматологија. Франција, Португалија, Унгарија, Шведска и Холандија – меѓу другите – веќе користеле дијагностика со помош на вештачка интелигенција во текот на изминатите две години и планираат да продолжат, вели организацијата.

Други, како што се Обединетото Кралство или Италија, го имплементирале само „неформално“, односно само во неколку клинички институции, поради недостаток на формални процеси и политики. Во меѓувреме, друга група земји – вклучувајќи ги Шпанија, Полска, Белгија или Украина – сè уште го тестираат, објавува Телеграф.

Во некои случаи, дијагностиката со помош на вештачка интелигенција може значително да го скрати времетраењето на одредени прегледи. Во проект насочен кон подобрување на радиотерапијата, словачките здравствени власти користеа софтвер што ги автоматизираше процесите на контурирање на органите, што резултираше со намалување од 50 проценти на времето поминато на онколозите, а воедно обезбеди усогласеност со „современите меѓународни стандарди“, според СЗО.

Втората најчеста употреба на вештачка интелигенција, пријавена од 50 проценти од земјите, е преку чет-ботови за помош на пациентите, по што следува автоматизација на логистичките и административните задачи (40 проценти).

Кој е понапред во имплементацијата на вештачката интелигенција и кои се главните пречки?

Франција и Шпанија се појавуваат како две водечки земји меѓу петте најголеми економии во Европа со најконсолидирани примени на вештачката интелигенција.

Германија не учествуваше во овој дел од анкетата. Франција ги исполнува сите споменати категории на апликации за вештачка интелигенција, при што хирургијата, дијагностиката и контролорите на симптомите веќе имаат воспоставени практики, додека останатите се во пилот-фаза.

Шпанија веќе воспостави јасни практики за хирургија со помош на вештачка интелигенција, административни задачи и чет-ботови, додека во британскиот здравствен систем чет-ботовите се единствената консолидирана примена на вештачката интелигенција; сè друго се развива или неформално или во фаза на тестирање во Велика Британија.

Италија нема кодифицирани примени на вештачката интелигенција, но известува за нејзина неформална употреба во сите седум области

Парите не се најголемиот проблем – што ја забавува имплементацијата на вештачката интелигенција?

Според извештајот, правната несигурност е главната пречка за употребата на вештачка интелигенција во здравството, наведена од 86 проценти од земјите, надминувајќи ја дури и финансиската прифатливост, што е втората најпријавена бариера (78 проценти).

Во врска со законските празнини, СЗО вели дека сепак се постигнува напредок.

„Повеќе од половина (54, 27 од 50 проценти) од земјите пријавија дека имаат една или повеќе регулаторни агенции одговорни за евалуација и одобрување на системи за вештачка интелигенција во здравството“, додавајќи, сепак, дека „помалку од нив имаат агенции задолжени за следење на имплементацијата и употребата“.

„Охрабрувачки е што се појавува меѓудржавна регулаторна соработка, при што неколку земји-членки споделуваат знаење и ресурси за зајакнување на управувањето со вештачката интелигенција во здравствениот сектор“, се вели во извештајот.

За што сакаат европските земји да ја користат вештачката интелигенција?

Анкетата на СЗО покажува дека земјите се свртуваат првенствено кон вештачката интелигенција за решавање на тековните проблеми.

Подобрувањето на грижата за пациентите (70 проценти), намалувањето на притисокот врз медицинскиот персонал (62 проценти) и намалувањето на неефикасноста (54 проценти) беа идентификувани од мнозинството како прашања од „голема важност“.

Во меѓувреме, помалку од половина од анкетираните земји дале иста важност на „унапредување на научните истражувања и откривањето лекови“ (24 проценти) и „намалување на нееднаквостите“ (38 проценти)

The post Интегрирање на вештачката интелигенција во здравството – кои европски земји ја користат? appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: