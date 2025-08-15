Интервјуто на Такер Карлсон со калуѓерка од Западниот Брег ги потресе САД: Како Израел ги малтретира христијаните (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот коментатор Такер Карлсон беше домаќин на православната калуѓерка Агапија Стефанопулос, која ѝ понуди на својата, во голема мера конзервативна, публика невообичаена перспектива за предизвиците со кои се соочуваат палестинските христијани под израелска окупација.Мајката Стефанопулос, која живее во окупираниот град Бетани на Западниот Брег од 1996 година, сподели трогателни детали за секојдневните борби на христијанските Палестинци.Таа ги истакна строгите ограничувања на движењето, континуираната конфискација на земјиште и насилството што го вршат израелските сили и доселениците.„Во Бетанија ни е забрането да одиме во нашиот манастир во Ерусалим поради ѕидот изграден на палестинска земја. Има христијански дом за момчиња кој Израелците го презедоа и го скратија за да направат дел од ѕидот“, рече таа.

За време на интервјуто, се спомена темата за христијанскиот ционизам, верувањето на некои дека еврејската контрола врз Светата земја е од суштинско значење за второто доаѓање на Христос.Мајката Стефанопулос го критикуваше овој став, тврдејќи дека честопати ја занемарува реалноста со која се соочуваат локалните христијански заедници.Реакциите на дебатата беа мешани. Некои членови на публиката го пофалија дијалогот како важна перспектива за американските христијани, додека други, вклучувајќи го и сенаторот од Тексас Тед Круз, го обвинија Карлсон за поткопување на Израел.Палестинските христијани сочинуваат приближно 10% од светското палестинско население, претежно поврзани со грчката православна или католичката традиција.Приближно 100.000 палестински христијани живеат во Израел, додека околу 45.000 живеат на окупираниот Западен Брег, а нешто повеќе од 1.000 остануваат во Газа.Многу од овие лица се соочуваат со тешкотии во пристапот до светите места поради израелските ограничувања. Од почетокот на геноцидната војна во октомври 2023 година, бројни цркви во Газа се оштетени или уништени поради тековните бомбардирања.Покојниот папа Франциск често изразуваше солидарност со палестинските христијани, секојдневно повикувајќи се во Црквата на Светото Семејство во Газа.Неговиот наследник, папата Лав XIV, повика на прекин на огнот, иако не ги обнови претходните секојдневни контакти.Осврнувајќи се на поширокиот контекст на насилството, мајка Стефанопулос тврдеше дека вооружениот отпор што се гледа во Газа е поттикнат од раселување и продолжена опсада, а не од религиозна мотивација.„Што е Хамас? Хамас се луѓе на кои им се одземени домовите… во основа, во затвор на отворено во последните 20 години“, изјави таа.Таа, исто така, го критикуваше различното медиумско известување за палестинскиот отпор во споредба со украинскиот отпор, истакнувајќи дека актите на отпор, како што се молотовите коктели, се фалат во еден контекст, а се осудуваат во друг.Калуѓерката заврши со повик за поголема транспарентност во врска со израелските медиумски ограничувања, прашувајќи зошто на новинарите им е забранет влезот во Газа и кои информации би можеле да бидат скриени.„Големи делови од Западниот Брег ги нарекуваат воени зони. Каква слобода на печатот е ова? И што се обидува да скрие Израел?“, праша таа.

