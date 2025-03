Интервју со Лукаку за неговата иднина во репрезентацијата

0 SHARES Сподели Твитни

Белгискиот фудбалер Ромелу Лукаку откри дека размислувал да се повлече од репрезентацијата поради непријатната атмосфера во тимот за време на Европското првенство во Германија минатото лето. Како еден од најдобрите во својата генерација и најдобар стрелец во историјата на Белгија со 86 голови од 121 меч, Лукаку не бил задоволен од случувањата во репрезентацијата, којашто лани беше елиминирана во осминафиналето. Последните години, белгискиот тим е често прв на наслови поради контроверзии, вклучително одлуката на капитенот Кевин Де Брујне да го напушти теренот без да се поздрави со навивачите, кои изразија незадоволство по нерешениот меч со Украина.

По заминувањето на поранешниот селектор Доменика Тедеско, големи промени започнаа; голманот Тибо Куртоа ја ревидираше својата одлука за пензионирање и се врати кај новиот селектор Руди Гарсија, што предизвика контроверзии кај голманот Кун Кастелс, кој веднаш ја напушти репрезентацијата во знак на протест.

Лукаку, кој настапува за Наполи, изрази дека разочарувањето од Европското првенство оставило психички последици врз него и го натерало да размислува за повлекување од националниот тим. Тој призна: “Размислував да си одам по Европското првенство и натпреварот со Франција. Фрустрацијата беше голема и му кажав на Јан Вертонген дека веќе не чувствувам страст. Многу работи се случија многу бргу. Но, не можев да ја оставам својата земја.” Во разговор за француските медиуми истакна: “На теренот сум целосно фокусиран на тимот. По завршувањето на Еурото ми беше тешко да го прифатам. Атмосферата беше прилично непријатна, а постигнувањата не беа на ниво. Не поднесувам порази лесно, но тоа било секогаш мојата предност. Можеби треба повеќе да се отворам”, додаде фудбалерот кој претходно играше за Челзи, Интер и Манчестер јунајтед.

