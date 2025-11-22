Интересен момент во Белата куќа: Трамп со насмевка „одобрил“ Мамдани да го нарече фашист

0 SHARES Сподели Твитни

Идниот градоначалник на Њујорк, Зохран Мамдани, синоќа пристигна во Белата куќа каде што имаше средба со Доналд Трамп, претседателот на Соединетите Американски Држави, а многумина беа изненадени од исклучително пријателската и пријатна атмосфера.

Трамп и Мамдани разговараа за голем број теми, а кога се појавија пред новинарите, одржуваа пријатна атмосфера, дури и кога прашањата беа провокативни.

Едно од нив, упатено до Мамдани, беше за тоа како идниот градоначалник на Њујорк во минатото го нарекувал Трамп фашист.

Сепак, пред Мамдани да може да одговори, Трамп „се вмеша“ и даде исклучително интересен коментар.

„Во ред е, можете да кажете дека сум го направил тоа. Полесно е отколку да објаснувам“, рече Трамп со насмевка. Новинарите исто така се смееја на овој коментар.

Вреди да се истакне дека пред средбата, овие двајца политичари често се судираа преку медиумите. Освен што е фашист, Мамдани го нарече Трамп и „деспот“, додека американскиот претседател синоќа го нарече својот гостин „комунист“ и „левичарски лудак“.

Сепак, на состанокот немаше такви состаноци и тие се согласија да работат заедно на некои од клучните прашања поврзани со Њујорк.

