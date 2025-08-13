Интересен трик за родителство на принцезата Дајана! Ќе се изненадите како го смирила непослушниот Вилијам (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Како и сите малечки, принцот Вилијам можел да биде доста палав во фризерската фотелја, поради што принцезата Дајана морала да направи договор со него што сите родители можат да го искористат.

Принцезата Дајана, меѓу другото, беше позната по своите фризури кога стануваше збор за стил, а зад нив со години стоеше нејзиниот личен фризер и пријател Ричард Далтон, пишува ОК!

Тој со години се грижеше за косата на поранешната принцеза од Велс, а интересно е што таа го запознала како тинејџерка, кога го посетувала трговскиот центар со нејзината мајка. Откако се омажила за тогашниот принц Чарлс, Далтон станала нејзин фризер и ја стилизирала нејзината коса секој ден десет години.

Малку е познато дека децата на Дајана исто така имале корист од нејзиниот тим, кои Далтон исто така ги потстрижувал. Бидејќи еднаш открил дека принцот Вилијам, идниот крал на Велика Британија, не бил љубител на шишање, што на крајот на краиштата, многу деца не се.

Како што фризерот изјавил за „Пипл“, имал проблеми да го натера малиот принц да седи мирно за време на шишањето, а Дијана користела „мито“, ветувајќи му дека ќе може да гледа телевизија подолго ако соработува.

Тие станале блиски пријатели за време на нивната десетгодишна соработка бидејќи „секоја жена ѝ се доверува на својата фризерка и таа не била поинаква“. Сепак, тајните на принцезата од Велс биле поголеми од оние што му ги кажувале „обичните“ жени.

Чувањето толку големи тајни понекогаш ме правело да се чувствувам лошо од стрес. Мојата работа беше да ја слушам, да ѝ помогнам да се чувствува убаво и самоуверено и да внесам малку реалност во нејзиниот свет – рече Ричард.

