Интерна истрага во ЕПП за улогата на СНС

Европската народна партија (ЕПП) соопшти дека започнала внатрешна истрага за активностите на Српската напредна странка (СНС), која има статус на придружен член во таа конзервативна паневропска партија.

Откако претставниците на социјалдемократите, зелените и либералите во Европскиот парламент неодамна ја повикаа ЕПП да ги исклучи прогресивците од членството поради недемократски тенденции, претседателството на ЕПП денеска им довери на генералната секретарка Долорес Монсерат и потпретседателот Костис Хацидакис да го водат „процесот на внатрешна верификација во врска со улогата“ на СНС во таа партија.

Монсерат и Хаџидакис ќе бидат во близок контакт со сите заинтересирани страни, вклучително и раководството на СНС, според веб-страницата на ЕПП, најголемата група во Европскиот парламент.

„Ова не е официјална законска постапка за суспензија или исклучување од ЕПП, туку темелна и брза внатрешна истрага со отворен исход“.

Нејзиниот претседател Манфред Вебер на 9 септември објави дека статусот на СНС во ЕПП ќе биде предмет на дискусија во рамките на конзервативното политичко семејство. Во тоа време, тој исто така рече дека ЕПП „внимателно ја следи ситуацијата и развојот“ во Србија и дека „не е слепа за најновите случувања“.