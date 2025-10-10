Интимна исповед на Никол Кидман по разводот: Актерката за првпат сподели детали од својот живот (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Дваесет години откако се запознаа и деветнаесет години по нивната венчавка во Сиднеј, Никол Кидман поднесе барање за развод од музичарот Кит Урбан во септември.Само една недела подоцна, 58-годишната актерка даде интервју за „Вог“ во кое зборуваше поотворено од кога било за својата кариера, женственоста и храброста да се соочи со предизвикувачки улоги.Никол истакна дека улогите на жените во филмот значително се промениле откако таа се појавила на сцената.– Како што актерките сè повеќе основаат свои продуцентски компании, така се менуваат и приказните што ги раскажуваме – објасни таа.Зборувајќи за интимните сцени, таа призна дека ги смета за важен дел од уметничкото изразување, но исто така дека општеството сè уште не сака да зборува за оваа тема:– И не треба да биде така.Во текот на својата кариера, таа портретирала бројни провокативни ликови – од филмовите „Мртва тишина“ (1989) и „Да се ​​умре за“ (1995), преку култниот „Очи широко затворени“ (1999), па сè до најновиот проект „Бебешко девојче“ од 2024 година. Кога ја прашале зошто ја привлекуваат вакви улоги, таа искрено одговорила:– Не знам. Не е ли чудно што не знам зошто? Добитничката на Оскар откри дека обожава да презема улоги што малку ја плашат бидејќи ѝ дозволуваат да расте и да учи.– Ризикот е она што отсекогаш сум го правела. Паѓаш, стануваш, се обидуваш повторно и учиш нешто. Јас сè уште се враќам на нискобуџетните независни филмови – таму сум родена – рече таа.Таа исто така призна дека често ги користи сопствените емоции и животните подеми и падови во глумата.– Тоа е убавината на мојата работа. Имам простор нешто да експлодира, да имплодира, да обработи и открие – рекла таа. Додала дека некој би морал да ја „врзе“ за да ја спречи да работи, бидејќи едноставно обожава работа.Кога ја прашале за разводот, Никол кратко коментирала:– Колку пати мора да научиш да мислиш дека знаеш каде води твојот живот – а потоа да сфатиш дека не води таму? Таа нагласи дека избегнувањето на негативни коментари на интернет ѝ помогнало да го одржи мирот:– Само држи се подалеку од тоа. Буквално. Затоа што ќе те уништи.Во филмот „Бебејбигерл“, кој предизвика големо внимание, Никол ја игра Роми, директорка на голема компанија и мајка која започнува афера со многу помлада вработена, која ја игра Харис Дикон.Во интервју за „Холивуд репортер“, таа рече дека е „прекрасно“ за неа да игра жена која ја истражува својата сензуалност во подоцнежните години:– Повеќето жени се отфрлени во одреден момент од нивната кариера, а оваа улога го менува тоа.– Мојот лик е жена која има моќ, успех и статус, но не знае која е всушност, што сака или кон што се стреми – и мислам дека многу жени можат да се идентификуваат со тоа – рече Никол.Никол Кидман и Кит Урбан се разделија во 2025 година по деветнаесет години брак и две деца, иако однадвор изгледаа како совршен пар. Во поднесоците за развод, Никол побара да биде примарен старател и девојките да поминуваат 306 дена во годината со неа, додека Кит би имал 59 дена.Никол и Кит се запознаа во 2005 година на гала-настанот „G’Day USA“ во Лос Анџелес и се венчаа следната година во Сиднеј. Нивната постара ќерка, Сандеј, се роди во јули 2008 година, а помладата ќерка, Фејт, во декември 2010 година.

