Инфлацијата во Македонија се зголеми за 2,5%

Зголемувањето на цените на киријата и храната беа главните фактори што влијаеја врз инфлацијата во февруари 2026 година, која беше забележана на 2,5%, во споредба со 1,9% во февруари 2025 година. Во споредба со јануари 2026 година, потрошувачките цени се зголемија за 0,5 проценти.

Според INSTAT, на годишниот пораст на цените главно влијаела групата „Кирија, вода, електрична енергија, гас и други горива“ со 5,3%, потоа „Осигурување и финансиски услуги“ со 4,3%, „Забава, спорт и култура“ со 4,2%, „Ресторани и услуги за сместување“ со 2,4%, „Лична нега и разни стоки и услуги“ со 2,3%, „Алкохолни пијалоци и тутун“ и „Мебел, опрема за домаќинство и одржување на домот“ со по 2,2%, „Образовни услуги“ со 1,9% и „Храна и безалкохолни пијалоци“ со 1,7%.

Во однос на влијанието врз годишниот раст, групата „Кирија, вода, електрична енергија, гас и други горива“ имаше најголем придонес со 1,06 процентни поени, по што следуваше „Храна и безалкохолни пијалоци“ со 0,60 процентни поени. Позитивно влијание имаа и „Мебел, опрема за домаќинство и одржување на домот“ со 0,15 поени, „Ресторани и услуги за сместување“ со 0,13 поени, „Алкохолни пијалоци и тутун“ со 0,11 поени.

Групите „Образовни услуги“ и „Осигурување и финансиски услуги“ придонесоа со по 0,06 поени, „Транспорт“ и „Информации и комуникации“ со по 0,03 поени, додека „Облека и обувки“ и „Здравје“ со по 0,02 процентни поени.

