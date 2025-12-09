Инфлацијата во ноември четири проценти

0 SHARES Сподели Твитни

Инфлацијата во ноември бележи зголемување од четири проценти на годишно ниво, а цените на мало за три проценти. Државниот завод за статистика бележи зголемување на индексот на трошоците на живот и на месечно ниво за 0,5 проценти.

Зголемувањето на инфлацијата во ноември во однос на октомври е резултат на порастот на трошоците на животот кај транспортот за 1,7 проценти, храната и безалкохолните пијалаци за 0,7 проценти, мебел, покуќнина и одржување на домаќинствата за 0.5 проценти, …….

Цените на мало на месечно ниво се зголемени за 0,6 проценти.

Пронајдете не на следниве мрежи: