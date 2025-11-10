Инфлацијата во октомври намалена за 0,2 проценти во однос на септември

0 SHARES Сподели Твитни

Инфлацијата во октомври преку индексот на трошоци на живот во однос на септември бележи намалување од 0,2 проценти, објави денеска Државниот завод за статистика.

Намалувањето се должи на помалите трошоци во делот на транспортот за 6,1 процент, мебелот и одржувањето на домаќинствата за 0,3 проценти и во делот образование и култура за 0,1 процент.

Зголемување на трошоците на живот има во делот на алкохолните пијалоци и тутунот и облеката и обувките за 1,2 проценти, храната и безалкохолните пијалоци за 0,3 проценти, домувањето за 0,2 проценти.

Во однос на октомври, минатата година, трошоците на живот се зголемени за 4,5 проценти, а цените на мало за 2,8 проценти.

